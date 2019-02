El exconsejero condenado Rafael Blasco afirma que ha aprendido la lección tras su paso por la cárcel

El exconsejero valenciano del PP Rafael Blasco, condenado en 2015 a más de seis años de cárcel por un fraude en las ayudas a la cooperación, ha asegurado este lunes a su salida de las Cortes Valencianas, donde ha declarado en una comisión de investigación, que ha aprendido la lección tras su paso por la cárcel. "Sería estúpido que dijera que soy inocente y que estoy en la prisión de relleno. La cárcel es una experiencia muy dura, he asumido mis responsabilidades y sé muy bien lo que he hecho y lo que no".

Es la primera aparición pública de Rafael Blasco desde que hace tres días saliese de la prisión valenciana de Picassent, donde cumplía una condena de seis años y medio, tras acceder al tercer grado penitenciario. El que fuera político adscrito a los dos partidos mayoritarios en la Comunidad Valenciana -primero estuvo en el PSPV y luego militó en el PP- ha asegurado que a partir de ahora se dedicará a apoyar a su familia.

El ex consejero ha afirmado que no se ha quedado un euro de las ayudas a la cooperación. "Ya no puedo hacer más de lo que he hecho, en estos momentos tengo lo justo para llegar aquí a mi casa. El único patrimonio era mi casa y mi pensión de jubilación la tengo embargada desde hace cinco años, pero es la Justicia la que ha tomado esa decisión y lo que pido es que se ejecute cuando antes", ha remarcado, antes de asegurar: "Asumiré las responsabilidades en las causas que me queden", que son las próximas dos piezas del caso de cooperación, pendientes de juicio en abril.

"Quiero que se resuelva cuanto antes y asumiré las responsabilidades que toquen", ha confesado Blasco a tres meses de que se celebre otro de los juicios pendientes, en el que está acusado de irregularidades en la concesión de subvenciones a una ONG y en la construcción de un hospital en Haití,

Blasco salió el pasado 1 de febrero de la cárcel después de cumplir la mitad de su condena; el resto del tiempo que le queda hasta liquidarla -que será en diciembre de 20121- lo cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) que determine Instituciones Penitenciarias.

Blasco fue condenado por el Tribunal Supremo en junio de 2015 por el fraude de las ayudas al Tercer Mundo, dentro de la primera pieza del caso Cooperación. En junio pasado, el alto tribunal le negó el tercer grado penitenciario al que ha accedido seis meses después.

La sala alegó la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que

Denuncia contra los socialistas

En su declaración ante la comisión de investigación del caso Taula, Blasco ha asegurado "haber visto" en el PSPV de Joan Lerma que se mandaran "circulares a cargos públicos de la administración pidiendo que se cobrasen comisiones del 10%. "Eso lo he visto yo", ha dicho.

En un momento que se le ha preguntado por presunto cobro de comisiones, el exconsejero ha asegurado que él ha visto como el secretario de Organización del PSPV mandaba circulares a cargos públicos pidiendo que cobrasen comisiones del 10%.

Tras finalizar la comparecencia y a preguntas de los medios de comunicación sobre quién era esa persona que mandaba esos escritos, ha señalado que no tenía "ningún inconveniente" en hacerlo y que en aquel entonces el secretario general del PSPV era Joan Lerma y el de Organización o Administración se llamaba Pedro Lorca.

Blasco ha asegurado ante los parlamentarios que le han interrogado que durante el tiempo en el que formó parte del Gobierno valenciano con el PP no tuvo constancia de que se "invitase" a ninguna empresa a optar a contratos públicos ni tampoco que se cobrase comisiones a contratistas.