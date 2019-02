“Soy fan de los taxis de Barcelona. En otras ciudades uso Uber”

El hombre que trajo el congreso de los móviles a Barcelona no usa redes sociales: ni Twitter, ni Facebook ni Instagram. Lo suyo son los mensajes de texto, las páginas de las compañías aéreas y, sobre todo, la calculadora. La del móvil. John Hoffman (Michigan, 1957), consejero delegado de la GSMA, la patronal de los móviles que organiza el Mobile World Congress (MWC), recibe a EL PAÍS un día después de confesar que estuvo a punto de llevarse la feria en 2018 por la crisis política catalana. Y mientras habla, en uno de los salones de un hotel del centro, Uber y Cabify anuncian que dejan de operar en Barcelona. La tormenta perfecta. Hoffman, mientras tanto, está centrado en el congreso, espera que la edición de este febrero sea la mejor de las del Mobile World Congress. Deja un dato: el jueves, 28 de febrero, la última jornada del Mobile, es el día del año que más productos sin IVA se venden en España.

Pregunta. ¿Qué le parece la nueva marca de la ciudad, Always Barcelona?

Respuesta. Me gusta. Barcelona tiene maravillosos atributos, aunque siempre se compara con otras ciudades para encontrar su sitio; no estoy seguro de que siempre lo haga desde una posición de fortaleza. Es bueno ser humilde, saber dónde estás, trabajar para ser mejor y conocer la competencia. Pero a veces la mejor defensa es un buen ataque. Barcelona tiene muchos atributos, su gente, la cultura, el mar, la gastronomía, la arquitectura, la innovación, lo nuevo y lo viejo… es un gran pack, tiene una maravillosa reputación global. Las mejores reputaciones son las que te ganas. La marca está ahí fuera, pero hay que centrarse en ordenarla un poco. Anoche salí tarde de una cena y fui caminando al hotel, por primera vez vi dos lugares muy, muy sucios, parecía otra ciudad con otro nombre por la que no te apetece pasear. Me sorprendió porque nunca lo había visto así, y sí era en una calle principal, pero esa no es mi imagen de Barcelona. Barcelona tiene una gran imagen, pero tenemos que tener cuidado. Alrededor del mundo, MWC la mayoría de las veces se vincula a Barcelona. Desarrollar y lograr una marca fuerte es muy duro, mantenerla es mucho más duro.

P. Mientras tanto, parece que Barcelona vive en una constante amenaza de que el Mobile se irá.

R. Usted lo ha dicho, es bla, bla, bla. Cuántas veces lo he dicho, tenemos contrato hasta 2023. Soy un hombre viejo, ¿cuántos dedos de mi mano quedan hasta 2023? No sé qué va a pasar en cinco años. Nosotros realizamos constantes encuestas y preguntamos dónde quieren que se celebre el MWC. El 80% de nuestros asistentes quiere Barcelona. El segundo lugar tiene un 3% y no recuerdo qué ciudad es [ríe]. Pero no es ni París ni Milán.

P. ¿Realmente creyó que la edición de 2018 iba a ser la última en Barcelona?

R. Tenía que estar preparado para todo.

P. ¿Cómo explicó a su equipo del GSMA lo que estaba pasando en Barcelona? De hecho, usted conoce a los principales actores de esta crisis política.

R. No hizo falta explicar nada, lo podían leer o ver en cualquier televisión del mundo. De hecho, a Quim Torra lo conocí anoche. He tenido la fortuna de conocer a muchas personas que han sido grandes socios del Mobile en los últimos años. Yo no me juego nada en esta lucha.

P. ¿Cómo ha sido la colaboración estos cuatro años con la alcaldesa Ada Colau?

R. He conocido a tres alcaldes en este tiempo, Hereu, Trias y Colau. Todos ellos han apoyado intensamente el proyecto del Mobile y todos los planes que se han llevado a cabo durante el año, como el programa de educación, de innovación, aplicaciones… La coalición de Turismo, Fira, Barcelona, Generalitat y Ministerio es una combinación única.

P. ¿El Mobile ha conseguido atraer empresas a la ciudad? ¿Cuántas?

R. Barcelona es la tercera ciudad en innovación de Europa, pero lleva mucho tiempo de desarrollo. Siempre que la curva vaya hacia arriba, es bueno y ahí es donde está el sector en términos locales.

P. ¿Qué le pide el Mobile a Barcelona?

R. Tenemos todas las herramientas necesarias para ejecutar no solo el MWC sino todos los programas durante el año. Todo está ahí. Aunque, ya sabe, a veces las cosas se vuelven complicadas. Las huelgas, las protestas laborales, los movimientos independentistas, los precios, el mal tiempo… puedes tener factores coyunturales que cuando son muchos y potencialmente muy intensos podrían hacer que la gente se quedara en casa: cuando eso ocurre, se pone en marcha la espiral de la muerte y, por ese motivo, un evento puede caer en picado. Este año va a ser muy bueno, lo sé, no puedo predecir el futuro pero tengo ese presentimiento.

P. ¿Cuál será la principal temática del congreso? ¿Por qué ya no vienen las estrellas de internet?

R. Está nublado, no puedes ver las estrellas [ríe]. Tenemos muy buena gente este año, viene el responsable de Microsoft, Universal, Mercedes, Cisco, Rakuten… todo el mundo está invitado. El tema es la conectividad inteligente, la conectividad es el 5G y IOT (internet de las cosas) y la inteligencia viene de AI (Inteligencia Artificial) y el big data.

P. ¿Cómo resolvería el conflicto entre taxis y VTC?

R. No sé lo suficiente.

P. Pero ¿una ciudad puede vivir sin unos o sin otros?

R. Yo soy un fan y usuario de los taxis en Barcelona. Viajo por todo el mundo y he de decir que los taxis en Barcelona son de los mejores del mundo. No uso Cabify, pero sí Uber, no en Barcelona… En China, en los EE UU, en Londres y en otros lugares del mundo. Estos servicios deben resolver y entender cómo se funcionará en el futuro.

P. Pero usted trae este nuevo mundo. ¿Es más de Uber o de taxi?

R. Yo traigo café a esta conversación, no traigo ni Ubers ni Cabify, ni taxis. En Barcelona camino y uso el metro y el taxi.

P. Su congreso se realiza en un formato tradicional para representar la innovación. ¿Se plantea algún cambio?

R. Innovar o morir. Hablé con los responsables del Sónar este verano y les conté la visión de convertir Montjuïc en un hub de creatividad, innovación y actividades. Tenemos 100.000 asistentes y más de la mitad buscan algo que hacer por la noche, pues se lo vamos a ofrecer.