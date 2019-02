Nueva Orleans invade la capital

Cuando Susana Ruiz volvía a casa en coche después de dar un concierto en la sala El Junco, una enorme berlina de lujo la arrolló al salir de un semáforo. La conducía a toda velocidad una banda de aluniceros que pretendían estamparla contra una joyería, pero la cantante se convirtió en su inesperada diana. Después de dos años, vuelve a subirse a un escenario: el 16 de febrero, dentro del festival Madrid es Negro.

"Me han cosido y recosido por dentro. Soy como la protagonista de La novia cadáver", bromea esta cantante de Linares afincada en Madrid que, a sus 47 años, ha tocado todos los palos imaginables de la música negra. Y de estos sonidos nacidos a principios del siglo pasado en Chicago o Nueva Orleans trata Madrid es Negro, que vuelve a diseminarse por varias salas de la capital del 31 de enero al 9 de marzo en su novena edición. La artista, también conocida como Susana Funkwoman, ha recibido el encargo de homenajear a Billie Holiday en el sexagésimo aniversario de su muerte. "Cuando me lo pidieron lo vi como una señal. Llevo tatuado su nombre en el brazo derecho, y cuando empecé a cantar a los 16 años, fue por sus canciones", cuenta.

"A los jóvenes se les mete el techno por los ojos, es lo que pinchan en los garitos, pero el funk es igual de bailable", afirma Derrick Burrows

El festival también recuerda otra efeméride: llevamos diez años sin Michael Jackson, y algunas de las bandas versionarán temas de El Rey del Pop. "No estoy muy de acuerdo con la etiqueta que le pusieron", dice Miguel Ángel Sutil, codirector de Madrid es Negro, "sus dos obras maestras, Off the wall y Thriller, las produjo un maestro del jazz como Quincy Jones. Y debajo del pop de Michael Jackson hay bases funk y soul en estado puro". Sutil es consciente de que es una apuesta arriesgada ante los puristas de la música negra ortodoxa, el público habitual de un festival que en ediciones anteriores homenajeó a estrellas más obvias, como Marvin Gaye, Aretha Franklin u Otis Redding. "La raíz de lo que hacen ellos y Michael Jackson es la misma", defiende.

Todas las fechas de la novena edición 31/01, Fnac Callao

Gospel Factory: 10 años sin Michael Jackson

01/02, Maderfaker Club

Fiesta inauguración con Madrid es Negro con varios dj. Regalo de CD (Copias Limitadas).

02/02, Cool Stage

The Midnight Cannonball Blues Orchestra.

09/02, sala El Sol

Dee Burrows Project.

16/02, sala Clamores

Susana Ruiz canta Billie Holiday.

23/02, sala Siroco

Africa G Project.

Dj: Miguel A. Sutil, Zeta y D. Unison.

01/03, sala El Intruso

Ikah Moon + Dj Miguel A. Sutil.

09/03, sala But

Gospel Factory canta Michael Jackson.

Dee Burrows Project es otra de las bandas que pisarán el escenario. Bebe del rap, el funk y el rock, y ya tenían en su repertorio una revisión sui generis de Billy Jean, de Michael Jackson. "A nuestra manera, es casi irreconocible", avisa Derrick Burrows, la voz del grupo. Nació en Chicago hace 57 años, y recorrió medio mundo hasta que se instaló definitivamente en Mallorca hace una década: "Fue por casualidad. Yo cantaba en un crucero y conocí a una chica que me recomendó venir a España. Yo no conocía el país y pensé, ¿por qué no?". Desde entonces ha participado en varios proyectos musicales que han culminado en Dee Burrows y la grabación de un álbum, Change. Tocarán algunos temas en la sala El Sol, aunque el de Chicago adelanta que será un concierto muy improvisado: "Propondremos al público que diga una palabra, y construiremos en directo una canción a partir de ella".

Burrows opina que hay muy buenas bandas de música negra en España, pero falta público: "A los jóvenes se les mete el techno por los ojos, es lo que pinchan en los garitos, pero el funk es igual de bailable".

En la misma línea piensa Juan Manuel Montero, al frente de The Midnight Cannonball Blues Orchestra, una big band que bebe de la música negra de los cincuenta, que tocará en la sala Cool Stage: "Creo que el idioma es una gran barrera para llegar a las masas. Pero no podría ser de otra manera". Y el músico zanja, meridiano: "Es como tratar de cantar una seguidilla en inglés".

