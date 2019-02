Colau pide a los empresarios colaboración para impulsar la Región Metropolitana

A cuatro meses de las elecciones, la alcaldesa de Barcelona ha cerrado este viernes un ciclo de debates sobre la ciudad en el Círculo de Economía, el lobby empresarial y económico de la ciudad. “La parte más ilustrada del tejido económico”, ha definido ante un público que de entrada no es el que mayor afinidad tiene con sus políticas. Colau ha defendido su gestión económica antes quienes que cuando llegó a la alcaldía “expresaron dudas de que pudiéramos hacernos cargo de la economía de la ciudad” y ha apostado por un “nuevo acuerdo social” para afrontar los retos de la economía del futuro (robotización, digitalización, etc.) en el que las ciudades y sean las protagonistas y donde de la escala del área metropolitana (36 municipios) se salte a la región metropolitana (163 municipios).

Colau ha aclarado que no apuesta por una nueva división administrativa, “porque generaría rechazo”, sino “una mesa de debate para pensar una cogobernanza” para la que ha pedido colaboración a los empresarios, “en línea con la colaboración público privada” que ha caracterizado historias de éxito. Una idea que ya en noviembre del año pasado bautizó como Horizonte 2030.

La alcaldesa ha recordado que su mandato ha coincidido con tres años muy convulsos (atentado yihadista, referéndum y sus consecuencias, tres presidentes de la Generalitat, dos del Gobierno) y ha defendido que su ejecutivo “ha estado a la altura”. “En el ámbito de nuestra capacidad para relacionarnos con el tejido económico y la gestión hemos establecido relaciones de colaboración y confianza”, ha manifestado ante un auditorio donde predominaban los trajes y las corbatas.

En este sentido, y tras la época convulsa vivida, ha apelado a la “recuperación de la confianza y el espíritu de pacto” para llegar a “nuevos acuerdos sociales”, como se levantó un estado del bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo donde “las ciudades se convierten en actores sociales” y donde es preciso saltar de la escala metropolitana (de Barcelona y los 35 municipios de su entorno) a la escala regional: 164 municipios y cinco millones de habitantes.

“No somos ingenuos y no sería fácil” ha admitido, como tampoco lo sería la elección de un alcalde metropolitano que ha defendido en otras ocasiones. “Pero he aprendido y sé que no se puede comenzar la casa por el tejado, los municipios necesitan sentirse reconocidos y no que la propuesta pasa por la expansión de Barcelona”, ha apuntado. “Tiene que ser un reto compartido para recuperar la confianza y el espíritu de pacto”, ha dicho.

Colau ha sido presentada por el presidente del Círculo, Juan José Brugera y por el de otro lobby de la ciudad, Barcelona Global. Ambos han alabado el modelo de colaboración público privada que se produce en la realidad económica de la ciudad y, ya desde antes de la intervención de la edil, han defendido la necesidad de que tenga un abordaje metropolitano e incluso de Región metropolitana. “Veo que estamos alineados”, ha celebrado la alcaldesa.