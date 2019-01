Ofensiva contra la publicidad de apuestas ‘online’ en horario infantil

La publicidad de las apuestas online, sobre todo deportivas, se ha incrementado un 150% en los últimos años. Anuncios atrevidos que invitan a jugar al momento, bonos de hasta 300 euros para empezar a apostar o referentes deportivos como reclamo para alentar esta clase de juegos, son los estrategias publicitarias que se emplean en internet y los medios audiovisuales para atraer la atención del espectador. El problema es que estas prácticas pueden generar conductas adictivas y el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y en Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) emplazaron ayer a la Administración a poner coto a este tipo de anuncios, sobre todo por los riesgos adictivos que entraña en los más jóvenes.

Uno de cada tres anuncios en un partido del Barça-Real Madrid emitido en horario protegido, es de operadores de juego y apuestas en linea. De hecho, según un estudio del CAC, casi la mitad de la publicidad de este tipo de juegos (el 45,3%) que hay en televisión se emite dentro del horario infantil. "Hace tiempo que los médicos nos advierten de un incremento de las adicciones, especificamente a juegos de apuestas en línea. Se ha cruzado una línea roja", señaló ayer el doctor Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB). La incidencia de adicción al juego y las apuestas onlines es del 0,9% de la población en Europa y del 4,4% cuando se refiere a conductas de riesgo. En España, la adicción a este tipo de prácticas es del 4,6% de la población, según explicó la doctora Susana Jiménez, de la Unidad de Juego Patológico del hospital de Bellvitge de Barcelona.

La adicción al juego no es un juego. Y menos, entre la gente joven. "No podemos minimizar el fenómeno. Tenemos a los jóvenes muy expuestos, el juego patológico puede condicionar su expectativa de vida y aumenta el riesgo de que desarrollen otras patologías relacionadas con el juego", advirtió Padrós. En la unidad de Jiménez se atienden al año unos 350 nuevos casos y el juego problemático en apuestas deportivas es la primera causa de consulta. "No hay más demanda, pero sí un cambio de perfil. Y vemos que el tiempo de evolución de la conducta adictiva es menor: si en un jugador presencial es de cinco o siete años de evolución, el jugador online llega en un año", agrega Jiménez.

El análisis del CAC desvela que la presencia de publicidad sobre juego online en horario protegido es una constante. Y tampoco hay mecanismos para filtrar el acceso de los menores. En la radio, por ejemplo, la publicidad del juego se centra en las retransmisiones deportivas y el CAC ha puesto de manifiesto que el locutor integra el mensaje publicitario en su propia narración. En Youtube también han detectado videos que aconsejan métodos para ganar apuestas.

Normativa "estricta"

Ante los riesgos para la salud que suponen las apuestas online, el CAC y el CCMC se han conjurado para reclamar una normativa efectiva que regule la publicidad de estas prácticas para proteger, sobre todo, a los menores y fomentar un juego sin riesgo. "Los menores tienen acceso libre, sin barreras, a juegos y apuestas. Es necesario una regulación estricta sobre la prohibición de la publicidad de los juegos de apuestas", explicó presidente del CAC, Roger Loppacher.

Tanto el CAC como el CCMC abogaron por suprimir los bonos que incitan a participar, la participación de estrellas deportivas o personajes famosos para publicitar estos juegos y que se restrinja el acceso a menores.