La oposición avala crear plazas de Mossos y Bomberos entre críticas al Govern

La oposición ha avalado este jueves el decreto ley por el cual el Govern ha autorizado 750 nuevas plazas en los Mossos d'Esquadra y 250 en los Bomberos, acumulando toda la tasa de reposición en la Generalitat, entre reproches a la gestión del ejecutivo catalán. Se trata de un decreto de aplicación inmediata para paliar el déficit estructural de los cuerpos de seguridad y emergencias y que autoriza para este mismo año la creación de este incremento de personal.

Todas las fuerzas parlamentarias han votado a favor de la validación de dicho decreto a excepción de los cuatro diputados de la CUP, que han optado por abstenerse.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha subrayado que se ha dedicado a esta labor "desde el primer día" que fue nombrado titular del Departamento y ha reconocido que "las contenciones presupuestarias" iniciadas con el Govern del expresident Artur Mas han provocado en ambos cuerpos "una situación significativamente deficitaria de efectivos".

Aun así, ha asegurado que estas mil nuevas plazas "no son suficientes" y se ha comprometido a "seguir empujando" para incorporar nuevos efectivos. Ha dicho que esta convocatoria "es una demostración no de intenciones, sino de hechos" encaminada a "mejorar las políticas de emergencias" y avanzar hacia "una Cataluña más segura".

Por parte de Ciudadanos, Matías Alonso ha lamentado que para el "el club de fans de Waterloo" las fuerzas de seguridad no sean "una cuestión esencial", y ha advertido al gobierno catalán de que es "esencial tocar con los pies en el suelo y empezar a gobernar como toca, con lealtad al ordenamiento democrático". Ha considerado asimismo que la validación del decreto ley es posible gracias a la "responsabilidad" de la oposición y no por el "trabajo bien hecho del Ejecutivo", que nuevamente no ha presentado su proyecto de presupuestos dentro de los plazos establecidos.

Carles Castillo (PSC) ha dicho que la situación de los Mossos y los Bomberos "es desesperada", mientras que es "desesperante" la actitud del gobierno, pues, en palabras de este parlamentario tarraconense, "la seguridad se ha podrido" en Cataluña. "Era indispensable y ya tocaba que se pusieran las pilas", ha afeado Castillo al Govern, al que ha acusado de tratar a estos funcionarios "con menosprecio y pasotismo".

Joan Josep Nuet, de Catalunya en Comú Podem, también ha afirmado que los Mossos y los Bomberos "no aguantan más", como han expresado "haciendo algo de ruido" en sus respectivas movilizaciones. Ha pedido a Buch que convoque una reunión entre los portavoces de todos los grupos parlamentarios para tratar los retos de la seguridad en Cataluña y ha destacado que la actitud de los comunes ante estos temas es "responsable a tope".

Sirvent ha justificado la abstención de la CUP al considerar que el aumento de efectivos de Mossos perpetúa un modelo de seguridad "punitivo y represivo, contrario a los derechos humanos", y ha lamentado que los recursos destinados no se hayan dedicado a contratar más maestros o educadores sociales.

Albiol (PPC) ha señalado que la convocatoria de estas nuevas mil plazas es "la visualización de un fracaso de los últimos ocho años" de la Generalitat, ya que la situación de estos dos cuerpos "no ha sido culpa ni responsabilidad del Gobierno de España de turno".