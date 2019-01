Telemadrid y Caja Madrid perdieron 57millones con los derechos del fútbol

La sociedad que crearon en 2007 Telemadrid y Caja Madrid para explotar los derechos televisivos del Atlético y del Getafe “perjudicó económicamente” a los dos socios, porque acabó perdiendo 57 millones, y “benefició a los equipos de fútbol”, según un informe de la Cámara de Cuentas. La inversión fue impulsada por los diputados de la Asamblea. Un portavoz de la televisión pública rehusó ayer valorar el dictamen del ente fiscalizador por referirse “a una etapa anterior” de la cadena.

Telemadrid y Caja Madrid crearon la sociedad Madrid Deporte Audiovisual (MDA) para explotar los derechos de transmisión por televisión de los partidos de fútbol en Primera División de los clubes madrileños del Atlético de Madrid y Getafe. Telemadrid controlaba el 49% del capital y Caja Madrid un 47,5%, mientras que el resto de las acciones se repartían entre el Atlético de Madrid, con un 2,5% y el Getafe, con un 1%. El trato —impulsado por la Asamblea para garantizar a los madrileños la retransmisión en abierto de los partidos de la máxima categoría— también implicaba la adquisición de determinados derechos de publicidad y audiovisuales y televisivos de los encuentros amistosos de esos dos equipos.

Para la Cámara de Cuentas, la iniciativa resultó ruinosa para las arcas públicas. Hasta su disolución, la sociedad había gastado 145,5 millones de euros en la compra de partidos oficiales, otros 48 millones por la compra del derecho a la emisión de un partido de Liga a la semana, y otros 27,6 millones por retransmitir partidos amistosos y derechos de publicidad de Getafe y Atlético. En total, 221 millones de gastos frente a 197 millones de ingresos por revender esos derechos a otros operadores. Es decir, un saldo negativo de 24 millones de euros. Tras seis años de actividad, la sociedad acabó perdiendo un total de 57 millones por diversos conceptos, según el ente fiscalizador.

“La compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso una pérdida para MDA de 24.035.977 euros, al no comercializar la práctica totalidad de estos partidos amistosos, ni hacer uso de los derechos de publicidad”, explica la Cámara en su informe. Además, “el contrato firmado con el otro operador, aunque a priori no reflejaba ninguna pérdida para MDA, establecía un calendario de pagos favorable a la primera, lo que finalmente, y tras diferentes procesos judiciales, supuso una pérdida para MDA de 25.544.299 euros, ya que no consiguió cobrar este importe”, continúa el documento.

Investigación

Finalmente, la sociedad constituida por Telemadrid y Caja Madrid “también perdió dinero al no recuperar 8.010.576 euros de la totalidad de los anticipos a los clubes, a lo que habría que incluir los intereses devengados hasta el momento del cobro así como las costas judiciales que fueron asumidas por MDA”.

Para la Cámara de Cuentas, la constitución de MDA perjudicó económicamente a Caja Madrid y a Telemadrid pero benefició a los equipos de fútbol, que “obtuvieron financiación a través de la cesión de la explotación de sus derechos audiovisuales, así como al referido operador, que pudo emitir los partidos oficiales dejando buena parte de su importe impagada”. Tras un conflicto judicial y reclamaciones mutuas, MDA solicitó el concurso voluntario de acreedores, que fue declarado mediante auto el 3 de enero de 2013.

La compra de los derechos televisivos del Atlético de Madrid y del Getafe por parte de Telemadrid ya fue objeto de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. El director financiero de la entidad en el momento de la adquisición, José María Díez-Picazo, declaró en la cámara regional que emitió un informe desfavorable de la operación, pese a lo cual se llevó a cabo. Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, explicó que la compra de derechos de fútbol se hizo “a precio de mercado”.

Un portavoz de la televisión pública madrileña rehusó ayer valorar el informe de la Cámara de Cuentas por referirse “a una etapa anterior” de la cadena. “No tenemos nada que decir al respecto”, señaló sobre la gestión del ente público de radiotelevisión durante la etapa de Esperanza Aguirre (PP) al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram