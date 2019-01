La novela rosa masculina, un género casi inédito en catalán

La edición de Adesiara de La rossa de mal pèl incorpora 149 notas. No es un capricho. Una de las características de las novelas sentimentales masculinas y de gran parte de la narrativa midcult era la técnica de un hablar del aquí y ahora (hic et nunc), algo reforzado por el origen periodístico de muchos de los autores. Se trata de aclarar que “Eixampli” no es una errata sino como algunos llamaban habitualmente al Eixample; que una mímica “a lo Adams o Ibáñez” respondía al símil con dos actores de gran éxito del Paral·lel de principios de siglo; que bajar por “la Reforma” era hacerlo por la Via Laietana que entonces se estaba abriendo, que la “zona de las catacumbas” era una llena de billares en los alrededores de la calle Tallers o que “pollita” no es un diminutivo de lo que parece sino una especie de velo que usaban las chicas jóvenes. “Buscamos recuperar el frescor que tenía la obra para el lector en 1930”, justifica Thiago Mori, que ha reseguido hasta el trayecto del tranvía de Sants de esa época o el del 24 por Gràcia.

Que obras como esta o las de Juli Vallmitjana o Paco Madrid, las ambientadas en los años dorados del Paral·lel y, en general, las realizadas entre 1900 y 1930 que no son las de los nombres consagrados se recuperen ahora responde, en opinión de Mori, a “un tema político: cuando una literatura se está construyendo no se puede cuestionar el canon; cuando la tradición literaria es fuerte ya no sirve la lectura guiada; recuperar la obra no canónica de autores canónicos siempre se ha hecho; la recuperación aquí es de una obra donde, por no haber, no hay ni la etiqueta de lo que es”.