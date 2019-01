Bowie, Camarón y exposiciones de color rosa

¿Qué mejor que una buena dosis de cine, música, teatro y exposiciones para recuperarse de la resaca navideña?

CINE. Bowie, Back to Earth

El 10 de enero se cumplen tres años desde que el camaleónico David Bowie nos dejó, o como muchos apuntaron en su momento, desde que el artista británico volvió a las estrellas. Ahora, Cineteca le rinde homenaje con un ciclo de cine que nos trae a Bowie de vuelta a la Tierra gracias a algunas de las películas que protagonizó. A lo largo de este mes, podremos ver la versión restaurada de Twin Peaks: Fire Walk With Me y The Man Who Fell to Earth, la historia de vampiros de El Ansia, el documental sobre el último concierto de Ziggy Stardust y la mítica Dentro del laberinto.

Fotograma del artista británico, David Bowie, dentro del ciclo homenaje a su figura.

Cuándo: Del 8 de enero al 2 de febrero. Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Precio: 3,50 euros por sesión

CICLO. Mujer y maternidad en la prehistoria y en la antigüedad

La Fundación Juan March comienza el año hablando del papel que la maternidad jugó en la vida de las mujeres durante la prehistoria y las sociedades griegas y romanas de la antigüedad. Las Venus paleolíticas y el culto a la fecundidad, las sacerdotisas griegas —que contaban con un estatus propio sin necesidad de tener prole— o madres célebres y poderosas como Livia o Agripina —que, sin embargo, nunca tuvieron acceso a cargos públicos por su condición de mujeres— son algunos de los temas que se abordarán en las tres sesiones de las que consta este ciclo.

Cuándo: 8, 10 y 15 de enero. Dónde: Fundación Juan March (c/ Castelló, 77). Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN. Nacimientos mexicanos. Grandes maestros del arte popular

Hace sólo unos meses que la Casa de México abrió sus puertas en la madrileña calle de Alberto Aguilera. Para celebrar estas fechas, este centro —dedicado a difundir la cultura mexicana en nuestro país— ha organizado una exposición de Nacimientos realizados por diferentes artistas que forman parte del Programa de Apoyo al Arte Popular Mexicano. En ellos podremos apreciar diferentes y coloridas visiones acerca de la historia del nacimiento del Niño Jesús, que es precisamente el hito religioso que da origen a la Navidad. Si alguien se ha quedado con mono navideño, esta exposición puede ser un buen broche final.

Cuándo: Del 12 de diciembre al 13 de enero. Dónde: Casa de México (c/ Alberto Aguilera, 20). Precio: Gratuito

TEATRO. 1940. Manuscrito encontrado en el olvido

En 1940, un pastor encontró en una cabaña de los Altos de Somiedo un cuaderno en el que un joven narraba la historia de su huida de Madrid en 1939, al final de la Guerra Civil, junto a su pareja embarazada de ocho meses. Durante la huida, ella se puso de parto, en pleno invierno y en mitad de las montañas que separan Asturias de León. Ocho décadas después de que este cuaderno fuera encontrado, Alberto Méndez lo lleva a escena en una pieza teatral que nos cuenta cómo fueron los meses posteriores al nacimiento del bebé en aquella cabaña asturiana.

Cuándo: Del 10 de enero al 2 de febrero. Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20). Precio: 16 euros anticipada, 18 euros en taquilla

EXPOSICIÓN. La España de Laurent (1856-1886). Un paseo fotográfico por la historia

En Madrid tuvimos la suerte de que uno de los pioneros de la fotografía europea decidiera establecerse en la ciudad. Se trata de Jean Laurent —a quien en España acabamos conociendo como Juan Laurent—, quien desde mediados del siglo XIX retrató a figuras del agitado panorama político, social y militar de la época, así como paisajes, obras públicas y algunas impresionantes vistas panorámicas de ciudades. Desde el mes de diciembre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge la exposición temporal más completa que se ha realizado sobre la obra de este fotógrafo hasta la fecha.

Celebración del segundo centenario de la muerte del escritor Calderón de la Barca en Madrid, en 1881.

Cuándo: Del 20 de diciembre al 3 de marzo. Dónde: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (c/ Alcalá, 13). Precio: Gratuito

MÚSICA. Homenaje a Camarón

Muchos son los homenajes musicales que se le han rendido al maestro Camarón, figura indispensable del flamenco. No es la primera vez, de hecho, que el Café Berlín acoge un tributo a la figura del cantaor, y precisamente por el éxito que han tenido las convocatorias anteriores, el próximo sábado 12 de enero organizan de nuevo una noche dedicada a Camarón, para la que contarán con figuras como Enrique El Piculabe, Jesule Losada, Alejandro Escalera, Sabú Porrina y Daniel Caballero.

Cuándo: 12 de enero a las 23.00. Dónde: Café Berlín (c/ Costanilla de los Ángeles, 20). Precio: 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla

INFANTIL. Somos Científicos. ¡Sácanos de aquí!

Este fin de semana, CaixaForum nos propone una actividad de lo más interesante para realizar en familia: nada menos que un encuentro entre científicos y niños. Los más pequeños tendrán la oportunidad de encontrarse con cinco investigadores científicos y tecnológicos —que trabajan en campos tan diversos como la oncología, la nutrición o la producción de combustibles con energía solar— y que responderán a todas las preguntas que les formulen sobre su trabajo y los retos que se les plantean en su día a día. Al final de la jornada, tendrán que votar por su científico o científica favorita.

Cuándo: 12 de enero a las 18.00. Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36). Precio: 3 euros

EXPOSICIÓN. La vie en rose

¿Cuál ha sido el papel del color rosa en la moda? ¿Cómo han ido cambiando sus significados a lo largo de la historia? ¿A partir de qué técnicas y de qué fuentes animales y vegetales se obtenía este pigmento en la antigüedad? El rosa y sus diferentes tonalidades –pastel, fucsia, nácar, frambuesa– son los protagonistas de esta exposición en el Museo del Traje, en la que podremos realizar un recorrido por la historia de este color y contemplar algunas de las piezas textiles y de indumentaria que lo incorporaron de manera decidida.

Una de las indumentarias expuestas en la exposición 'La vie en rose' en el Museo del Traje.

Cuándo: Del 16 de noviembre al 30 de marzo. Dónde: Museo del Traje (Avenida Juan de Herrera, 2). Precio: Gratuito

