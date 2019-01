Taizé canta al heterodoxo Unamuno como un referente cristiano

El encuentro interconfesional de jóvenes europeos convocado por la comunidad de Taizé (Francia) se cerró ayer con una llamada del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a la alegría de la solidaridad. “No seamos hombres y mujeres tristes. Tengamos un corazón grande para compartir las propias riquezas espirituales, intelectuales y materiales. Salgamos de nosotros mismos y caminemos por todas las periferias para encontrarnos con todos”, dijo.

Osoro ha sido protagonista destacado en varios actos del encuentro ecuménico, como es lógico en un país mayoritariamente católico, pero protestantes, ortodoxos y anglicanos también se han dejado notar en lo que los organizadores han llamado ‘Peregrinación de Confianza’. Ha habido también un encuentro más oficial en el mismo pabellón de IFEMA, con presencia de representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, obispos católicos de España, Polonia, Bélgica, Francia y Líbano, y representantes de diversas Iglesias ortodoxas y protestantes.

Antes de regresar a su monasterio, los hermanos de Taizé viajaron a Ávila como un lugar “donde ir a la fuente”, en referencia a Teresa de Ávila. Destacable ha sido el protagonismo que ha tenido la figura de Miguel de Unamuno. El canto que cada año lanza Taizé estaba esta vez basado en un verso del atormentado intelectual vasco, autor de ‘La agonía del cristianismo’ y ‘Del sentimiento trágico de la vida”, entre otras grandes obras. “Cuando sufre, el corazón se salva”, dice. Sobre esas palabras, del poema ‘Tu palabra Señor’, construyó su taller de debate Miguel Ángel Malavia, de la revista Vida Nueva, que agradeció a Taizé su apuesta por reivindicar como un referente cristiano a Unamuno, tantas veces execrado por la Iglesia romana.

Los encuentros Taizé van a continuar todo el año, entre otros en Beirut (Líbano) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en muchas ocasiones convocando a cristianos y musulmanes, aunque es la ciudad polaca de Wrocław la elegida para acoger dentro de un año la reunión más multitudinaria, como la que ahora concluye. El anuncio de esa elección por el prior de Taizé, el hermano Alois, desató la euforia de los 3.500 polacos que han venido a Madrid, sobre una cifra de cerca de 15.000, según los datos finales de la organización. Del festejo de sus jóvenes fieles fueron testigos el primado de Polonia, cardenal Wojciech Polak, y el prelado auxiliar de Wrocław, Andrzej Siemieniewski.

Cuando la Unión Europea se enfrenta a resistencias por la incomprensión de algunos de sus socios, la elección de Polonia, también mayoritariamente católica, no parece casual, sumida como está en una crisis que pone en peligro principios ecuménicos como la tolerancia y la solidaridad con los distintos. Sin referirse a este caso en concreto, lo subrayó el prior Alois. “En demasiados lugares del mundo, la paz está amenazada. Oremos por la paz y por la justicia, porque no existen una sin otra. No aceptemos situaciones de injusticia, ni cerca ni lejos de nosotros. Pero esforcémonos por luchar con un corazón reconciliado. No agreguemos odio a la violencia. La experiencia de comunión que hemos vivido en Madrid nos anima a asumir compromisos concretos por la paz. Cada uno de nosotros deberá encontrar cómo hacerlo”.

Alois también invitó a los jóvenes a asumir desafíos que “constituyen mucho más que un imperativo moral”, entre otros el de reducir la brecha entre ricos y pobres. “Incluso con muy pocos medios, con casi nada, es posible comenzar, por ejemplo, con visitas que alivien el aislamiento de una persona sin hogar, de una persona anciana que vive sola, de un niño abandonado. Un segundo desafío urgente es la acogida de los migrantes y refugiados. La seguridad de algunos no puede garantizarse en detrimento de la de otros”.

