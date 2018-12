Localizado el pecio del ‘Sin Querer II’ a los 10 días del naufragio

En un momento en que la búsqueda del marinero de Cambados Guillermo Casais no se encontraba activa, surgen nuevas esperanzas de localizar su cuerpo al confirmarse la situación del barco hundido hace 10 días. El pecio del pesquero Sin Querer II ha sido localizado en esta jornada de sábado por Salvamento Marítimo en aguas próximas a Fisterra, donde se produjo su naufragio el pasado 19 de diciembre con el trágico saldo de tres hombres fallecidos y un tripulante más, Guillermo Casais, desaparecido.

Según informa Salvamento Marítimo, la primera inmersión realizada desde el buque Don Inda ha constatado que el buque localizado primero por el Sebastián Ocampo es, efectivamente, el pesquero siniestrado. En estos momentos se organiza un operativo para una inspección submarina que tendrá lugar en las próximas horas aprovechando la situación meteorológica favorable que se anuncia hasta fin de año.

El hallazgo e identificación del pecio se ha producido en una jornada en la que la búsqueda del marinero desaparecido del pesquero Sin Querer II se encuentra en fase calificada de "no activa", si bien Salvamento Marítimo está en alerta ante posibles avisos que puedan llegar de barcos en la zona o de los rastreos que se producen por tierra. Esta fase no activa significa que los medios de Salvamento Marítimo no salen específicamente para la búsqueda, aunque en los ejercicios habituales se pasa por la zona. Ahora no se descarta que el cuerpo de Casais quedase atrapado dentro del pesquero, aunque la hipótesis principal con la que se trabaja es la de que el marinero desaparecido no se encontraba en su interior en el momento del hundimiento. Esto es, al menos, lo que relatan los supervivientes. Cuando se cumplen 10 días de la tragedia, se estima que el cuerpo puede emerger pronto y ser desplazado por las corrientes, que en esta jornada van hacia el norte.