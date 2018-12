Un chico trans denuncia que un hombre le dio un botellazo en Moncloa

La asociación Arcópoli ha denunciado una agresión a M.C.D., joven transexual de 25 años que fue insultado y agredido este miércoles en la glorieta de Príncipe Pío, en el distrito de Moncloa-Aravaca, por un individuo al que no conocía. En 2018, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha registrado 296 ataques en la región, según los datos provisionales del organismo.

El joven transexual, de 25 años y de Madrid, se encontraba acompañado de un amigo cerca de una parada de autobuses cuando se acercó un hombre de mediana edad y le dijo: "Guapa, dame un cigarro". El joven le respondió que no le feminizase, que era un chico. El desconocido le contesto: "¿Cómo te voy a tratar en masculino, si no tienes polla, a ver sácatela?", acercándose al joven transexual. Fue entonces cuando el individuo cogió una botella que había en un banco cercano a la parada y le golpeó en la cara rompiéndole las gafas. Después, le propinó un puñetazo en la nariz lo que provocó que la víctima cayese al suelo. El agresor acompañó los golpes con insultos: "Eres una tía, no eres un hombre, sácate la polla, demuéstramelo", según la denuncia efectuada en la comisaría del distrito.

“Tristemente, el día que cumplimos 40 años de la legalización del colectivo LGTB en España, volvemos a tener una agresión a una persona por el mero hecho de ser trans. Exigimos el desarrollo de la ley trans de la Comunidad de Madrid y la aprobación de sus reglamentos específicos. Seguimos teniendo un importante fallo en la educación, muchos de los colegios siguen sin querer que se hable de igualdad en las aulas y es imprescindible educar a la población en los valores de respeto y libertad para todas las personas", declara Rubén López, al frente del observatorio madrileño contra la LGTBfobia.

El joven agredido tuvo que ser atendido por sanitarios del Samur-Protección Civil y después acudió a comisaría, acompañado de su amigo y de personal de Arcópoli, para denunciar los hechos."Son agresiones que no están disminuyendo con los años", denuncia López. En 2017, hubo 321 agresiones registradas por el observatorio, "un 34% más que en 2016", apunta el director del observatorio. Las cifras de 2018 parecen menores: 296 ataques. "Pero son cifras provisionales porque aún no se ha cerrado el año", avisa López.

