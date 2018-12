Submarinos y aviones como armas terapéuticas

Los característicos aviones de Josep Riera i Aragó están presentes en muchas de las viviendas de los barceloneses. “Son 40 años de profesión”, justifica el artista. También en colecciones como las del Macba, el Ayuntamiento de Barcelona y fundaciones como la Vila Casas, La Caixa y Bassat. Pero este artista no ha tenido nunca una exposición en un museo público. “La gente me ha valorado más que las instituciones. No estaría mal una exposición en un museo. Parece que el respaldo del público esté reñido con el interés de las administraciones. Es un estigma que siempre he llevado”, se lamenta. “Es como considerar que El nombre de la Rosa, por popular es un mal libro”, media la directora de la galería, Mercè Ros