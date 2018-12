Alerta contra los violentos

Vigilar a los “infiltrados”. Ésta era una preocupación manifiesta de Mònica Terribas desde Catalunya Ràdio. En los momentos en que parecía que grupos de encapuchados iban a organizar un altercado, Terribas hacía su propio llamamiento a evitar la violencia. Y repetía tuits de los CDR alertando sobre provocadores y recomendando estar alerta a “los canales oficiales”. No sé si en este concepto entraba Catalunya Ràdio. El miedo de unos y las ganas de otros era que la foto del día fuera el de un altercado grave. En la tertulia de las once, uno de los comentaristas subrayaba que las imágenes de desórdenes no eran patrimonio de la caverna mediática, la misma web de la Corporació abría hablando de incidentes y una detención.

Sin embargo, una de las imágenes más llamativas de la mañana se vio en TV3 cuando, en el Paral·lel, unos manifestantes se enfrentaron a quienes querían organizar barricadas. “Som gent de pau”, les decían. Hubo otras escenas parecidas. TV3 y Catalunya Ràdio estuvieron muy atentos a los episodios sucesivos de enfrentamiento que protagonizaron en el Paral·lel policía y encapuchados. Uno de los comentaristas de TV3 destacó que Pablo Casado ya lo aprovechaba preguntándose en un tuit si ésa era la revolución de las sonrisas. Terribas se solidarizó con un periodista agredido de Intereconomía. Y siguió haciéndolo tras conocer la identidad del mismo, Cake Minuesa. A raíz de este ataque, Periodista digital hablaba de “los catabatasunos golpistas de los CDR”.

Mientras, en TV3, se había contemplado a Pedro Sánchez acercándose a pie a la Llotja (palabra casi impronunciable para varios locutores no catalanes) donde debía celebrarse el consejo. Una foto muy estudiada.

También fue gran tema la filtración de que el Consejo de Ministros iba a denominar el aeropuerto del Prat como Josep Tarradellas. A Terribas no le satisfacía: “a Josep Benet no le habría gustado”, “es preconstitucional”. En la emisora teorizaban sobre la simbología de esta elección. La de una persona fugada del franquismo, pero, también, la de un político que aceptó la nueva legalidad española. En TV3, hubo quienes hubieran preferido que se llamara Mercè Rodoreda

Al mediodía, en La Rambla y Via Laietana… había tensión. En Catalunya Ràdio, un corresponsal hablaba de “guerra de guerrillas” (sic). Hubo pocas entrevistas a personas en la calle. En TVE, igualmente muy atenta a ese 21D, una ciudadana entrevistada en el aeropuerto terminó con una arenga en favor del “155 ya”. A sus tertulianos les parecía una barbaridad que Casado hubiera manifestado que el centro de mando del independentismo está en La Moncloa.

A las dos de la tarde quedaban tres tramos de carretera cortadas por retirada de obstáculos y algunos grupos de manifestantes. Pedro Sánchez estaba en el aeropuerto y en Catalunya Ràdio se insistía al final en que “som gent de pau”. En TV3 el titular de portada del TN fue: “Consejo de Ministros histórico en Barcelona”. Luego se informó sobre el cambio de nombre del aeropuerto y la reparación simbólica a Companys. El segundo sumario destacaba que la pacífica convocatoria de Òmnium fue la protesta más masiva (3.000 personas) y hasta el tercer sumario no habló de incidentes. TVE, en el Telediario de las tres, bajo el epígrafe “Protestas por el 21D”, titulaba: “10 detenidos y 43 heridos”. A los pocos minutos hablaba de once detenidos.