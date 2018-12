El supuesto agresor de dos gais irá a juicio en enero

El supuesto agresor de una pareja gay en el municipio madrileño de Fuenlabrada el pasado mes de julio, Jonathan Y. S., de 24 años, irá a juicio el próximo 8 de enero por quebrantar la orden de alejamiento impuesta por un juzgado de la localidad fuenlabreña. El hombre fue detenido la noche del pasado martes cuando uno de los integrantes de la pareja regresaba a su casa en Puente de Vallecas y se topó con él. El hombre llamó a la Policía Municipal, que tras comprobar que no podía acercarse a menos de 100 metros lo arrestó.

El denunciado pasó ayer a disposición de Juzgado de Instrucción número 53 por quebrantar la orden de alejamiento. En su declaración mantuvo que él se encontraba cerca de la estación de Renfe del Pozo con un amigo viendo un vídeo en el móvil. En ese momento pasó el mayor de los integrantes de la pareja gay, agredida en julio en Fuenlabrada. El acusado mantuvo ante la juez que siguió viendo el vídeo con su amigo y que ni siquiera se percató de que había pasado el hombre. “Voy a menudo a esa zona porque trabajé allí y tengo muchos amigos”, mantuvo el joven, según fuentes judiciales. También explicó que no conocía de antes a la víctima y que no le tiene ninguna animadversión. “Estoy estudiando y no quiero meterme en problemas”, añadió el atacante, según fuentes del caso.

Por el contrario, el denunciante afirma que regresaba a su casa de trabajar, cuando Jonathan estaba sentado con un amigo. Estaba sentado y nada más llegar a su altura el joven le miró de forma desafiante, por lo que temió que fuera a agredirle. Según la víctima, es frecuente que se tope con el agresor todos los días, pese a que existe una orden de alejamiento que le impide estar a menos de 100 metros de la pareja. Por eso, la noche del martes llamó desde su teléfono móvil a la Policía Municipal, que tras comprobar que Jonathan estaba en los alrededores le arrestó.

El fiscal solicitó que se celebrara un juicio rápido y pidió una condena de multa de unos 1.800 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por la pareja a través de los abogados José María y Jesús Garzón, elevó la solicitud de la multa hasta unos 10.000 euros. Por su parte, el abogado defensor de Jonathan pidió la libre absolución de su cliente, ya que en su opinión no se ha acreditado que realmente quebrantara la orden de alejamiento, ya que en su opinión no se había acercado al denunciante.

El juicio se celebrará en los Juzgados de lo Penal, en la calle de Julián Camarillo (San Blas). Jonathan quedó en libertad pendiente de que se persone en el juicio el próximo 8 de enero.

Miedo a volver a casa

El mayor de la pareja gay explicó a la salida de los Juzgados de la plaza de Castilla que tenía “miedo” de que su atacante le agrediera cuando vuelve a su domicilio. Se trata de un recorrido que hace habitualmente y a la misma hora y que, según su versión, lo conoce a la perfección Jonathan.

La primera agresión a la pareja, formada por un español de 37 años y un peruano de 23, se produjo el 27 de julio cuando iba caminando por una calle cercana a la estación de Fuenlabrada Central. Se les acercó Jonathan Y. S. y empezó a insultarlos. También les golpeó en el pecho y en la cabeza. Al final tuvieron que intervenir los vigilantes de la estación hasta que llegaron varios policías nacionales. El presunto atacante fue detenido días después y acusado de un delito de odio y de otro de amenazas.

La agresión se repitió en noviembre, tras suspenderse la celebración de un juicio rápido en Fuenlabrada. El agresor homófobo se dirigió de nuevo a la pareja y comenzó a insultarlos de nuevo cuando la pareja se dirigía la estación de Cercanías. En esta ocasión iban acompañados por dos integrantes del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. A raíz de estos hechos y alguno similar ocurrido en las proximidades de la vivienda del español de 37 años, llevó al juez instructor a dictar una orden de alejamiento contra Jonathan Y. S.

