Mundos en miniatura y payasos rebeldes

Ahora sí: la Navidad ha tomado a Madrid. No tiene sentido resistirse a ella, así que arrojémonos a sus brazos y disfrutemos de las múltiples propuestas culturales, para todo tipo de públicos, que ofrece la capital estos días.

MÚSICA. Mariah Carey: All I Want for Christmas Is You Tour

¿Qué sería de la Navidad sin Mariah Carey y su mítico All I Want for Christmas Is You? Este villancico pop lleva más de dos décadas poniéndole banda sonora a estas fechas y siendo la estrella de los karaokes en las cenas de empresa. El lunes 17, Mariah Carey regresa a Madrid por Navidad —como el turrón y después de 18 años sin dar un concierto en la capital— y lo hace con una gira que lleva el nombre de su clásico tema y con un show que incluye un coro de góspel, acróbatas, un impresionante cuerpo de baile y, por supuesto, muchos villancicos.

Cuándo: 17 de diciembre a las 21.00. Dónde: WiZink Center (Avenida de Felipe II, s/n). Precio: De 68 a 135 euros.

FERIA. La Navideña

La Feria Internacional de las Culturas, conocido como La Navideña, que se celebra desde hace ya cuatro navidades en las instalaciones de Matadero, tiene como protagonistas de esta edición al juego y al juguete. El objetivo es que todos, y muy especialmente los más pequeños, redescubramos su encanto acercándonos a la cultura de otros países. En La Navideña encontraremos piezas de artesanía, libros, gastronomía, música, danza, cine, talleres, cuentacuentos y, por supuesto, una gran zona de juegos para todas las edades.

Mercado La Navideña, en Matadero.

Cuándo: del 14 al 23 de diciembre. Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Gratuito.

EXPOSICIÓN. Los papeles del cambio. Revolución, edición literaria y democracia 1968-1988

Exposición 'Los papeles del cambio'

Este mes, se suceden las exposiciones en torno los años de la Transición y al nacimiento de la Constitución que, en 2018, ha cumplido cuatro décadas. La Biblioteca Nacional ha querido sumarse a este aniversario con una exposición cuyo eje central es el año 78 y que está dedicada a la labor de los editores literarios. En la muestra podrán verse portadas especiales, reproducciones de cartas de autores, carteles promocionales o informes de censura entre otros muchos valiosos testimonios en papel de lo que significó esta época llena de cambios.

Cuándo: del 18 de diciembre al 10 de marzo. Dónde: Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20-22). Gratuito.

TEATRO. El último bufón, de Leo Bassi

En tiempos convulsos, los bufones pueden convertirse en los mejores cronistas de la actualidad. Y si hay alguien a quien podríamos nombrar Bufón Oficial de la Villa, ese sería Leo Bassi. El payaso regresa al Teatro del Barrio con un espectáculo que reivindica el circo como un lugar en el que alimentar el espíritu crítico y a los payasos como personajes con una larga tradición revolucionaria y antiautoritaria a sus espaldas. Como el propio Bassi afirma, su esperanza es que "la rebeldía y la vitalidad de los bufones puedan ser inspiradoras en estos tiempos confusos".

Cuándo: 20 y 21 de diciembre. Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20). Precio: 16 euros anticipada, 18 euros en taquilla.

Espectáculo Fiesta de la Luz.

ESPECTÁCULO. Fiesta de la Luz

Los festejos navideños eclipsan cada año a otro fenómeno importante que tiene lugar durante el mes de diciembre. Se trata del solsticio de invierno, que desde hace algunos años, cuenta con celebración propia gracias al espectáculo de música y luz que se desarrolla en los alrededores de Madrid Río. La idea es que cada participante acuda con su propio farolillo, cuya luz se sumará a la instalación lumínica que habrá en los faroles de los jardines. Las marching bands Balkan Paradise Orquestra y Compañía Majareta animarán el pasacalles, que concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales desde el Puente de Toledo a cargo de Pirotecnia Vulcano, con banda sonora de Luis Miguel Cobo.

Cuándo: 21 de diciembre a las 19.30. Dónde: Madrid Río. Jardines del Puente de Toledo. Gratuito.

EXPOSICIÓN. I Love Lego

El mundo en miniatura de Lego aterriza estas navidades en el Palacio de Gaviria con una exposición en la que podrán contemplarse seis instalaciones de gran tamaño realizadas con sus diminutas piezas. El montaje corre a cargo de la compañía RomaBrick, especializada en la creación de dioramas de Lego y responsable de ejecutar construcciones de lo más complejas en las que hay involucrados ingenieros y arquitectos. En la muestra que acoge Madrid podremos ver castillos inspirados en los de Juego de Tronos, ciudades con rascacielos, foros romanos e incluso una batalla de la Segunda Guerra Mundial.

Exposición de Lego en el Palacio de Gaviria.

Cuándo: del 10 de diciembre al 24 de febrero. Dónde: Palacio de Gaviria (c/ Arenal, 9). Precio: 7 euros.

INFANTIL. Navidad en La Casa Encendida

Un año más, La Casa Encendida inaugura las fechas navideñas con una programación infantil de lo más completa y atractiva, que pone en el centro la creatividad, el juego y la imaginación. Entre sus propuestas, destacan el Festival Libros Amigos —que trae a Madrid algunas de las publicaciones infantiles más pioneras y experimentales del momento—, el cuentacuentos de Flicts —el famoso relato de Ziraldo, publicado en 1969— a cargo de la artista Roberta Marrero y la actividad La Casa Apagada, de la mano de Dodo Laboratory, en la que los niños podrán quedarse a dormir en el centro para resolver un misterioso enigma.

Cuándo: del 16 al 29 de diciembre. Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Precio: Diferentes precios en función de la actividad.

CINE. Salvajes: humor, comedia y anarquías cinematográficas

Ciclo de cine 'Salvajes'.

La propuesta navideña de la Cineteca es una de las más originales que podemos encontrar estos días en la capital. El ciclo de cine que han ideado nos propone acercarnos a estas fiestas con un espíritu un tanto diferente, armados de comedia y sátira y de la mano de películas como La vida de Brian, El quinteto de la muerte o Zafarrancho en el circo. En el apartado infantil, las proyecciones girarán en torno a la idea de "un mundo sin adultos" (el sueño de cualquier niño) con cintas como El pequeño fugitivo, Cero en conducta y Chitty Chitty Bang Bang.

Cuándo: del 22 de diciembre al 5 de enero. Dónde: Cineteca (Plaza de Legazpi, 8). Gratuito.

