La semana por delante: teatro que abre zanjas y pintores por descubrir

MÚSICA. U.S.Girls

El proyecto musical de la estadounidense Meghan Remy regresa a los escenarios con el disco In a Poet Unlimited, que este lunes estará presentando en la Sala Sol. Sin perder un ápice de su tono reivindicativo, U.S. Girls ha lanzado un trabajo personalísimo,lleno de letras feministas, críticas y cargadas de rabia, que acompaña con melodías funk, pop, soul y electrónicas, huyendo de cualquier etiqueta que le intenten colocar. Le acompañarán sobre escenario, caldeando el ambiente antes de su concierto, el trío de pop electrónico intimista Ganges.

Cuándo: 26 de noviembre a las 21.00Dónde: Sala El Sol (c/ Jardines, 3). Precio: 18 euros (anticipada)

EXPOSICIÓN. Generación Sci-Fi

Los amantes de la fantasía, la ciencia ficción y las aventuras en general, están de enhorabuena, porque hasta el próximo mes de febrero, tienen toda una exposición dedicada al cine de estos géneros. La generación que creció entre los 80 y los90, sin duda recordará sagas como Star Wars, Alien, Terminator, Regreso al futuro o Indiana Jones, pero también todas las generaciones posteriores, que se han ido sumando a la legión de fans con la que cuentan estas películas. En Generación Sci-Fi se podrá viajar en el tiempo a través de los iconos de este cine, gracias a cientos de figuras y bustos a tamaño real de sus personajes más representativos, así como réplicas y maquetas licenciadas o utilizadas en el rodaje original de estas sagas míticas.

Cuándo: Del 12 de noviembre al 12 de febrero de 2019. Dónde: Centro Comercial Moda Shopping (Av. General Perón, 40). Precio: 4,50 euros.

TEATRO. La zanja

Reflexionar en clave tragicómica sobre la herencia de la colonización europea de América, no es tarea fácil, pero es la tarea que se echaron a la espalda en la compañía Titzina para crear La zanja, un espectáculo que puede verse esta semana -en dos únicas representaciones- en El Pavón Teatro Kamikaze. La reflexión parte de un relato actual, en el que Miquel, un técnico de una multinacional minera, llega a la explotación que su compañía tiene en Sudamérica y allí se topa con Alfredo, alcalde de la comunidad a la que pertenece la mina, donde ven a Miquel como una especie de “colono” moderno; un colono que, como Francisco Pizarro en el siglo XVI, se presenta en esas mismas tierras en busca del mismo oro. Un paralelismo que sirve a la compañía para trazar conexiones entre los actos de hoy y los de antaño.

Cuándo: 27 y 28 de noviembre a las 20.30. Dónde: El Pavón Teatro Kamikaze. Precio: 15euros

EXPOSICIÓN. Rafael Tegeo, 1798-1856

Niña sentada en un paisaje, 1842. Obra de Rafael Tegeo.

El nombre del pintor murciano Rafael Tegeo quizá no nos resulte demasiado familiar, puesto que durante muchos años ha permanecido relegado al olvido, incluso por la propia Historia del Arte. Pionero de la nueva sensibilidad romántica en la pintura española, Tegeo se formó en Madrid, Roma y París, realizó decoraciones para el Palacio Real, se convirtió en uno de los grandes retratistas de su época y fue nombrado pintor de cámara de la reina Isabel II. El Museo del Romanticismo lleva tiempo tratando de recuperar la figura de este desconocido artista y ahora, quiere dársela a conocer al público a través de una exposición que revisa su vida y su obra en profundidad, y en la que podremos ver algunas de sus pinturas más destacadas.

Cuándo: Del 27 de noviembre al 17 de marzo. Dónde: Museo del Romanticismo (c/ San Mateo, 13). Precio: 3 euros

CINE. 2º Festival de Cine de Animación de Villaverde

Regresa ANIMAV, el Festival de Cine de Animación de Villaverde organizado por la Junta Municipal de este distrito madrileño,y lo hace con una segunda edición cargada de títulos premiados y talleres relacionados con el mundo de la animación y el arte de contar historias impartidos por diferentes profesionales del sector. Entre los largometrajes más destacados de la programación de este año se encuentran Coco -ganadora de un Oscar a Mejor Película de Animación-, Loving Vincent, La vida de Calabacín, Ferdinando El Principito, y entre los once cortos del festival se podrán ver Zombie Time, Un día en el parque o Woody & Woody. La programación incluye propuestas tanto para el público infantil como adulto, dejando claro que el cine de animación es para todos los públicos y que, además de un propósito lúdico, también puede tener una vertiente social y divulgativa.

Cuándo: 30 de noviembre y 1 de diciembre. Dónde: La Nave(c/Cifuentes, 5). Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN. Leonardo da Vinci: los rostros del genio

Hemos escuchado hablar tanto de Leonardo da Vinci, que podríamos llegar a pensar que lo sabemos todo sobre él. Sin embargo, este creador multidisciplinar, que da verdadero sentido a la expresión “hombre del Renacimiento”, fue tan prolífico que quizá nunca dejemos de descubrir nuevos aspectos sobre su vida y su amplísima obra. La Biblioteca Nacional y el Palacio de las Alhajas acogen, desde el próximo 29 de noviembre, una extensa exposición dividida entre ambas sedes con la que se suman a las conmemoraciones por el V Centenario del fallecimiento de Da Vinci. En ella podremos ver reconstrucciones de algunas de sus máquinas -como las que aparecen en los Códices Madrid I y Madrid II, custodiados por la Biblioteca Nacional-,los manuscritos en los que plasmaba sus ingenios,diversos grabados, el retrato la Tavola Lucana -descubierto en 2009 por el historiador Nicola Barbatelli- e incluso una réplica del caballo que diseñó para Ludovico Sforza.

Cuándo: Del 29 de noviembre al 19 de mayo. Dónde: Biblioteca Nacional(Paseo de Recoletos, 20-22) y Palacio de las Alhajas (Plazade San Martín, 1). Precio: Gratuito.

FESTIVAL. ArtFutura2018

Una obra de Simon Christoph Kren en Art Futura.

"¿Qué significa ser humano en la era de la tecnología?". De esta compleja pregunta parte la nueva edición del festival de cultura y creatividad digital ArtFutura. Para tratar de responderla,este encuentro -que, desde los años 90, acerca al público las propuestas más sugerentes que aúnan arte y tecnología- nos invita a adentrarnos en un interesante programa de proyecciones y mesas redondas, que tendrán lugar durante tres días en el Espacio Fundación Telefónica. Podremos ver obras de animación 3D, motion graphics, realidad virtual y obras mixtas,creadas por grandes estudios, escuelas y artistas independientes. El día 30 a las 19.00, habrá una mesa redonda en la que el director de ArtFutura Montxo Algora, el experto en VR Luis Miguel Samperio y los artistas Marina Núñez y José Delgado Periñán debatirán sobre la tecnología humanizada, sus retos y sus posibilidades.

Cuándo: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Dónde: Espacio Fundación Telefónica(c/ Fuencarral, 3). Precio: Gratuito.

CINE. María Cañas en el Nuevo Candilejas

Desde 1958 y hasta 1988, la Plaza Luca de Tena albergó el Candilejas, un cine de barrio en el que se proyectaban reestrenos de películas en sesión continua. Hace ya tres décadas que esta sala cerró sus puertas, pero este año, desde el programa Mirador Arganzuela de Intermediae, se han propuesto traer de vuelta su espíritu gracias al ciclo Nuevo Candilejas. Desde el mes de septiembre,han reestrenado piezas de cine español independiente y de vanguardia de difícil visibilidad, que han abordado cuestiones tan variadas como las tradiciones, la familia, la religión o las vanguardias. Este sábado 1 de diciembre, el ciclo llega a su fin y lo hace con un broche de oro: nada menos que un encuentro con la cineasta experimental María Cañas y sus “collages documentales”. Se proyectarán Expo Lío 92–una ácida y divertida crítica a algunos de los acontecimientos que rodearon a la Exposición Universal de Sevilla92–y La cosa vuestra–videoguerrilla en torno a la cara más surrealista de los Sanfermines–, y después habrá un coloquio con la directora.

Cuándo: 1 de diciembre a las 19h. Dónde: Auditorio del Centro Dotacional Integrado de Arganzuela (c/ Canarias, 17). Precio: Gratuito.

