La Fundación Princesa de Girona celebrará su X aniversario en Barcelona

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) hará entrega de sus premios anuales de 2019 en Barcelona a finales de noviembre del año que viene. La entidad hará coincidir la entrega de galardones con la celebración de su X aniversario, que incluirá una serie de actos programados durante dos días y que presidirán los Reyes Felipe VI y doña Letizia. La decisión se ha tomado este martes en la reunión en sesión ordinaria del Patronato de la FPdGi, en el Palacio Real de Madrid, que ha estado presidida por Sus Majestades. También se han aprobado las próximas reuniones del Patronato para 2019, en junio en Girona y a finales de diciembre en Madrid. En 2020 los premios volverán a Girona.

El pasado junio la FPdGi celebró el acto de entrega de los premios en el Mas Marroch, el centro de eventos del Celler de Can Roca en Vilablareix (Girona), después de que el Ayuntamiento de Girona no les permitiera usar el Auditorio –como cada año–, porque había obras. Además, la alcaldesa, Marta Madrenas, anunció su voluntad de proponer a la fundación del Auditorio que no volviera a acoger esta gala presidida por Felipe VI, teniendo en cuenta que el pleno municipal lo declaró persona non grata a raíz del discurso que pronunció tras el 1-O. El contexto político también hizo que algunos patronos gerundenses salieran de la Fundación.

Consciente de la singularidad que supone este X aniversario, el principal órgano de gobierno de la Fundación, que ha presentado la memoria de actividad de 2018, ha aprobado la celebración de un evento de carácter extraordinario a finales de año en Barcelona que ponga en valor todo el contenido que la entidad ha desarrollado en esta década. La FPdGi trabaja ya en el diseño y concreción del programa de actividades, tras cerrar este lunes el último gran evento de este año en Fuengirola con 700 docentes en la V Jornada de Cómo educar el talento emprendedor.

En el primer semestre del año que viene, la gira de proclamaciones de los Premios FPdGi 2019 recorrerá de nuevo diferentes ciudades españolas, con eventos tanto para jóvenes como para la sociedad civil en general, con los actos de proclamación de los premiados en investigación científica, empresa, artes y letras y ámbito social. Con motivo del décimo aniversario, la FPdGi incorpora a estos actos la participación de los 40 premiados por la entidad a lo largo de esta década. El objetivo es proponer unas jornadas que permitan visualizar los 360 grados de una Fundación que lleva 10 años apostando por los jóvenes del país con proyectos de desarrollo profesional, empleabilidad y formación y generando referentes para la sociedad a través de sus premiados.