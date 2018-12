Laura Borràs asegura que es objeto de “linchamiento mediático”

Con contundencia y “vehemencia”, según la calificó ella misma. Así defendió ayer la consejera de Cultura, Laura Borràs, ante la Comisión de Cultura del Parlament, su papel al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017. En espacial, su actuación en relación con los contratos que investiga un juez. “No he recibido ninguna notificación, no tengo constancia de que se me investigue”, dijo Borràs, que achaca las publicaciones que la vinculan con estas posibles irregularidades a un “linchamiento mediático”.

“He pedido comparecer de forma voluntaria para dar una respuesta clara, transparente y contundente a las noticias falsas aparecidas en los medios con el único objetivo de poner en cuestión mi honorabilidad personal”, dijo al comienzo de su intervención en el que defendió que sus actuaciones “se han ajustado a las exigencias administrativas”. Basándose en las noticias publicadas en la prensa, explicó que los tres contratos adjudicados a Isaías H. C. (nombre que llegó a pronunciar completo, pese a estar siendo investigado) por importe de 45.550 euros, no se hicieron por concurso porque ninguno de los tres superaba los 18.000 euros que prescribe la ley. “El trabajo que le encargamos está hecho con los estándares de la profesionalidad. Ustedes [en referencia a Ciudadanos] hacen de jueces y no llegan ni a sheriff del Playmobil”, le respondió a la diputada de ese partido Sonia Serra, que realizó las intervenciones más contundentes y le preguntó en dos ocasiones por el currículo de I. H. C. “Se le concedieron por su profesionalidad y porque era la excelencia”, se limitó a decir Borràs.

Droga y billetes falsos

Después de que Serra recordara las informaciones que aseguran que I. H. C. fue detenido en 2017 acusado de cultivar marihuana y traficar con billetes falsos de 50 euros, Borràs dijo: “El que sea colaborador mío, no significa que sea mi amigo”. También: “No me incumbe lo que hagan mis colaboradores en su vida privada”. Serra también acusó a Borràs de ser “la consejera de la cultura del 3%, de los chiringuitos políticos y del amiguismo”.

En cuanto a sus declaraciones de que el consejero de Justicia, Miquel Buch, le dijo que estuviera tranquila porque no estaba siendo investigada dijo: “La única información que me dio el conseller es que no me podía dar ninguna información porque no la tenía y no la podía tener”, sin convencer a la oposición.