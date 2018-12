El Govern prevé convocar en mayo las elecciones a la Cámara de Comercio

Las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona (y las otras doce existentes en Cataluña) se celebrarán en mayo. Al menos ese es el calendario que plantea la Generalitat. La consellera Àngels Chacón ha anunciado que prevé aprobar el decreto de convocatoria la última semana de diciembre, por lo que con su publicación a principios de enero el calendario echaría a andar para estar todo listo para las votaciones de mayo. Si se acaba confirmando ese calendario, las elecciones llegarían más de ocho años después de las últimas.

Pero ese calendario no puede considerarse cerrado. Depende de decisiones judiciales. En concreto de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debe decidir si aplica las medidas cautelares que reclamó un empresario, que denunciaba que en la opción del voto electrónico no se había previsto la posibilidad de la votación por correo. Chacón ha afirmado hoy que no prevé que esa denuncia prospere, pero ha admitido que, en el caso de hacerlo, su calendario se vería afectado.

Chacón ha convocado a los presidentes de las trece cámaras de comercio existentes en Cataluña y tras la reunión ha atendido a los medios junto al presidente de la corporación barcelonesa, Miquel Valls. El compromiso de los máximos responsables de las cámaras es mantener su trabajo hasta las elecciones.

El interés por controlar la Cámara de Barcelona ha provocado una pugna que, de momento, ha dejado cuatro posibles presidenciables. Ramon Masiá, enemistado ahora con Valls pese a que llegó a ser su mano derecha; José Maria Torres, a quien en el sector de la empresa consideran como el candidato de Pimec; el financiero Carlos Tusquets, que representaría una vía continuista Valls, y, el último en oficializar su candidatura, Enric Crous, exdirector general de Damm y actual presidente de Cacaolat, quien se habría rodeado de empresarios de pymes.

El Departamento de Empresa se ha comprometido con los empresarios que establecerá una campaña publicitaria para incentivar el voto aprovechando el estreno de la votación electrónico. Existe un sentimiento general de que es necesario.

Presidencia en Fira de Barcelona

Ni Chacón ni Valls han querido referirse a la elección del nuevo presidente de Fira de Barcelona, organismo en el que participan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio. Está previsto que el escogido sea Pau Relat, después de que hayan caído en el último año hasta seis posible candidatos. La forma como ha afrontado el relevo Valls fue la causante de que el pasado viernes los ocho miembros del consejo de administración de Fira de Barcelona decidieran plantarle en una reunión que tenían previsto celebrar.