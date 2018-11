El conflicto en Fira se enquista con un plantón de sus consejeros a Valls

El conflicto por la elección del nuevo presidente de Fira de Barcelona ha llegado hoy a su momento culmen. Ocho de los nueve consejeros de la organización han decidido plantar al presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, en la convocatoria del consejo de administración que se debía celebrar hoy en Barcelona. Se han negado a acudir después de que ayer jueves se supiera del acuerdo para que Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding, se convirtiera el próximo 14 de diciembre en el nuevo presidente de la institución, como relevo de José Luis Bonet.

Justamente la reunión estaba convocada para que Valls explicara la evolución de las negociaciones con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para designar un sucesor a Bonet. Pero haber conocido el nombre definitivo a través de la prensa, lo avanzó La Vanguardia, ha disgustado a los miembros de la corporación: Luis Conde, Miquel Martí, Agustí Cordón, Pedro Fontana, Carles Vilarrubí, Núria Basi, Enric Crous y Enrique Lacalle. Todos ellos alegaron problemas de agenda y han anunciado que no acudirían a la cita, prevista para hoy a las dos de la tarde.

Bonet tenía intención de acudir más tarde a la reunión por cuestiones personales, pero la negativa del resto de consejeros le ha evitado el viaje. Ante la falta de quorum se ha acabado cancelando una convocatoria que Valls, como presidente de la Cámara, tenía que presidir.

La situación no tiene precedentes y responde a un ambiente viciado en el consejo de administración y en las relaciones con las tres instituciones que forman parte de Fira. Los consejeros están muy molestos con las injerencias políticas que se han producido en los últimos meses y que han provocado el bloqueo de la renovación de parte del consejo de administración de la corporación ferial, importante en la economía barcelonesa por su capacidad para atraer ferias como el Mobile World Congress y de generar salones de marca propia.

De hecho, consideran que el futuro nombramiento de Pau Relat responde a ese interés político. Es un nombre impulsado por las consejerías de Empresa y de Presidencia de la Generalitat al que se ha sumado el Ayuntamiento de Barcelona para finiquitar uno de los conflictos más enquistados en la historia de Fira de Barcelona.

Esa participación de las dos administraciones, expresan fuentes próximas a algunos consejeros, ha roto con la norma que dicta que ha de ser el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona quien proponga el nombre del presidente, para que después lo validen las dos administraciones. Pero ni el papel de Valls, que ocupa también un cargo en prórroga a la espera de que se convoquen elecciones camerales, queda libre de sospecha. Candidatos a la cámara le exigen que no haga movimientos y que espere a la elección de un sucesor

Dos años de retrasos

Casi dos años de retraso demuestra la dificultad que ha provocado el nombramiento de un nuevo presidente. Valls ha fracasado en su intento de que el presidente fuera Miquel Martí (Moventia), Kim Faura (Telefónica), Luis Conde (Seeliger & Conde) y Pedro Fontana (ex Áreas). El Ayuntamiento tampoco ha podido que su favorita, Helena Guardans, asumiera el cargo. Y la primera apuesta de Empresa, Mar Alarcón (Social Cars), tampoco fructificó. Han tenido que pasar, pues, hasta seis nombres para que Pau Relat se convirtiera el definitivo, ya acordado.

Su designación, no obstante, no ha sido sencilla. Bloqueada la decisión, el Ayuntamiento de Barcelona forzó la máquina y convocó el consejo general de Fira de Barcelona para el próximo 14 de diciembre. Según su interpretación, si se celebraba el consejo, cuatro de los ocho miembros del consejo (incluidos el presidente) quedarían fuera del consejo al tener caducado su cargo, lo que obligaría a incorporar a los cinco nombres que Valls pactó con las administraciones que se incorporarían al consejo: Faura, Manel Vallet (Catalonia Hotels), Guardans, Alarcón y Relat. Con ese escenario, no quedaba otra que nombrar presidente.

La cuestión, ahora, es si habrá otro consejo de administración antes del consejo general del 14 de diciembre y cuáles serán los ánimos de los consejeros. Fira de Barcelona ha quedado tocada pero fuentes internas aseguran que la disfunción en los nombramientos no ha afectado a su gestión interna.