El ilustrador Miguel Calatayud viaja de nuevo por el universo de Peter Pan

Hace 40 años Miguel Calatayud (Aspe, Alicante, 1942) ilustró una traducción de Peter Pan con su característico estilo. Creó una serie de diecisiete ilustraciones espléndidas que aparecieron en aquel libro y se quedaron olvidadas en una carpeta. El editor Octavio Ferrero las ha recuperado para el primer libro de su nueva editorial, Degomagom. Así lo explicaba el autor alicantino en la librería Bartleby de Valencia esta semana junto al poeta y profesor Manuel Roig (Vall d’Uixò, 1976) y el propio Ferrero.

Las imágenes creadas por el dibujante forman parte de un libro muy original: Imaginar a Peter Pan no es una traducción de la obra de James Matthew Barrie, sino que incluye una historia creada por Roig acerca de un niño que no sabe leer e interpreta las imágenes a su manera. Y no solo incluye las siete ilustraciones y el texto del poeta, sino también un auca (un formato de ilustraciones acompañadas por pies de texto) con nuevos dibujos de Miguel Calatayud, realizados con técnicas totalmente diferentes del registro que tenía en los 70.

La trayectoria de Calatayud, ilustrador de prestigio internacional, incluyendo el Premio del Saló del Còmic de Barcelona y el Premio del Ministerio de Cultura en dos ocasiones, haría pensar que está un poco de vuelta de todo. De hecho, confesaba “estoy en una edad en la que me da la sensación de ser un farsante”, pero se implica en la creación de un libro en el que se vuelca. Pasa de recuperar unas ilustraciones de hace cuatro décadas a ilustrar un relato nuevo junto a un poeta que confesaba haber tenido enormes dudas con respecto al enfoque del texto. “No tenía claro cómo lo iba a enfocar y estuve un año y medio dándole vueltas”.

La adaptación de Manuel Roig al formato del libro ideado por el editor no fue tampoco lo más sencillo del mundo: escribir para aucas exige una extraordinaria concisión. A Calatayud le encanta el concepto. “Está pasado de moda seguramente, pero el concepto de hacer saltos en el tiempo en años de una ilustración a otra me parece mágico”, explica, antes de comentar alguna anécdota especial sobre las ilustraciones originales.

Miguel Calatayud (izquierda) y Manuel Roig.

La historia de Peter Pan en un principio arranca en Londres, pero las referencias visuales que tomó el autor no son inglesas. “Los edificios que se ven están en la Gran Vía Marqués del Turia de Valencia, pero no dije nada cuando la publiqué originalmente”, detalla divertido. Calatayud es reflexivo y de una profundidad enorme, pero lo combina con una actitud casi infantil que le caracteriza como un creador de perpetua inspiración.

La tercera parte de este curioso viaje por el universo de Peter Pan es un texto del escritor Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948) en el que se aproxima a los personajes de Barrie, destacando la importancia de los cuentos en el desarrollo de la personalidad infantil.