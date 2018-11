¿Existe la colonia Pan Bendito?

Papeleras desvencijadas, bancos llenos de hierbajos, contenedores incapaces de asumir las bolsas de basura que generan los vecinos, suelos levantados por los que el acceso de un carrito de bebé o una silla de ruedas se hacen imposibles, jardines destartalados. Así se muestra un barrio del sur, la zona Pan Bendito del distrito de Carabanchel. Imágenes muy distintas de la que muestran los barrios del norte y centro de Madrid.

Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, es una persona comprometida con su barrio y con su ciudad. El rapero y actor lo ha demostrado en varias ocasiones y ante la dejadez del Ayuntamiento de Madrid de nuevo ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. El objetivo es llamar la atención y pedir a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no se olvide del sur de la ciudad y que dé una solución al estado de suciedad y abandono que, asegura, viven sus barrios.

“A la gente de la zona sur y los barrios humildes siempre nos toca vivir entre mierda, entre basura y dejadez”, argumenta el rapero, harto de la situación que viven los vecinos, en especial los del barrio en el que reside, Pan Bendito.

El Langui, durante su visita por las calles de Carabanchel con miembros del Ayuntamiento en 2015. Ayuntamiento de Madrid

Hasta el momento, casi 20.000 personas han firmado el texto que el artista ha dirigido a Carmena y a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. La campaña, llamada Infectado Distrito, va acompañada de un videoclip realizado por La Excepción, el grupo de rap formado por El Langui y el Gitano Antón, en el que se muestran imágenes de varias zonas de Carabanchel con el mobiliario destrozado, basuras sin recoger y jardines sin cuidar. Un vídeo que ya ha sido visto por más de 150.000 personas en Youtube.

Ni parques ni columpios

“En estos barrios hay gente trabajadora que paga sus impuestos. ¿Por qué se tienen que levantar a las 7.00 para ir a currar y ver los suelos llenos de basura? Es vergonzoso”, explica El Langui. “Los abuelos no pueden ir con sus nietos a los parques porque están llenos de hierbajos, o porque no hay columpios. No se puede dar un paseo porque la acera está destrozada, los adoquines rotos, no hay barandillas, las papeleras siguen a reventar...”, enumera el cantante.

El rapero recuerda que, tras lanzar una petición al Ayuntamiento en 2015 para que vieran el “estado del barrio y se tomaran medidas”, Sabanés y la gente del Ayuntamiento fueron a verlo y prometieron soluciones. “Vamos a emprender un operativo para reparar y sustituir papeleras, arreglar bocas de riego, acondicionar bancos”, aseguró entonces la delegada de Medio Ambiente y Movilidad.

Esa afirmación realizada hace tres años se ha quedado en la promesa, los vecinos aseguran que nada ha cambiado desde entonces. “Vinieron y nos hicimos la foto y nos dijeron que todo iba a mejorar. Creíamos que con la llegada de Ahora Madrid iba a haber un cambio de verdad, que iban a cuidar el sur de Madrid. Y se han reído en nuestra cara, diciéndonos que era una vergüenza como estaba, y pasando después. En tres años no han hecho absolutamente nada”, denuncia.

“Los vecinos del sur de Madrid no se merecen que el Ayuntamiento no les haga ni caso”, afirma El Langui. A pesar del temor de que la situación no mejore, promete seguir peleando junto con sus vecinos: “Ahora, después de lo del vídeo y las firmas, estarán por aquí una semana limpiando por encima y después si te he visto no me acuerdo, como hacen siempre. Esto tiene que cambiar de una vez”.

Esta no es la primera protesta social en la participa El Langui, acostumbrado a reivindicar los derechos ciudadanos en múltiples ocasiones. Sin ir más lejos, en febrero de 2016 paralizó tres autobuses interurbanos durante tres días distintos en San Martín de la Vega en protesta porque el servicio de transporte público no permitía que se subieran personas con la silla de ruedas motorizada. En aquella ocasión, el rapero consiguió finalmente que las sillas pudieran acceder a los autobuses tras reunirse con el entonces consejero de Transportes, Pedro Rollán.

