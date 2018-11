“No cometa la equivocación de sacar a los niños del medio urbano, se han jugado la vida para venir”

La carta sale el martes hacia el palacio de Sol y tiene como destinatario al presidente regional, Ángel Garrido. En el remite figura el nombre de Francisco Sanz, el alcalde de Somosierra. Y en ella se solicita que no se abra en el pueblo un centro de acogida al que se deriven a 40 menores no acompañados de los cientos que se hacinan desde este verano en Hortaleza, un centro desbordado y convertido en el epicentro de un drama humanitario.

"No se puede garantizar el disfrute de derechos fundamentales tales como la educación y la sanidad, al no contar el municipio con servicios educativos ni médicos", reza la misiva dirigida a Garrido, que menciona el aislamiento del municipio, que tiene 60 habitantes y está a 90 kilómetros de la capital, anclado a 1.500 metros de altura y rodeado de picos nevados. "Esta situación geográfica y demográfica supone un aislamiento social para los menores de edad al estar alejados de cualquier servicio y actividad que pueda satisfacer las necesidades propias de su edad, empeorando la situación en la que se encuentran en estos momentos", argumenta el texto. "Somosierra no puede ser percibida por esos muchachos como una prisión, donde se les tiene por la fuerza encerrados en unos locales, cuando fuera solo hay un tupido bosque y nieve y frio", sigue. Y remata: "Rogamos en consecuencia al presidente de la Comunidad y a la consejera de politicas sociales que reconsideren esta situación, en el supuesto de que haya sido adoptada, y no cometa la equivocación de sacar a los niños del medio urbano, para el que se han jugado la vida para venir desde sus lejanas tierras".

Aunque la empresa concesionaria de las 40 plazas de acogida ha empezado ya los trabajos de acondicionamiento del centro de Somosierra, la Comunidad no ha oficializado que ese sea el destino de los menores, y recuerda que esa decisión corresponde a la compañía.

Sin embargo, los representantes del Ejecutivo han intentado tranquilizar al alcalde del pueblo explicándole que la instalación tendrá un programa educativo completo, tutores, seguridad privada y transporte para afrontar cualquier emergencia médica, en consonancia con los 120 euros diarios que cuesta cada plaza. Al tiempo, la Comunidad recuerda que la estancia de los menores es temporal, ya que de media están un máximo de 40 días en los centros de primera acogida antes de ser derivados a otros lugares. Y sus técnicos conocen ya las características de unas instalaciones a estrenar.

No obstante, esos argumentos no han suavizado las tensiones vecinales en Somosierra. En el pueblo hay residentes que ven una oportunidad laboral en la apertura del centro, puesto que habrá contrataciones para atender los servicios que se les prestarán a los menores. Su opinión contrasta con la de otros vecinos, que se oponen a la puesta en marcha del proyecto. Mientras, los menores se hacinan en Hortaleza, durmiendo en colchonetas tiradas por los pasillos.

