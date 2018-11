“El Gobierno quiere ocultar en Somosierra el maltrato institucionalizado a los menores”

El proyecto de enviar a Somosierra a 40 de los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en Hortaleza ha provocado duras críticas de todos los partidos de la oposición. Mientras los vecinos de esta pequeña localidad con 77 habitantes censados se dividen sobre la llegada de los emigrantes, los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos dudan de la idoneidad del emplazamiento, situado a 90 kilómetros de la puerta del Sol, y subrayan que la puesta en marcha de este centro en la sierra dificultará la integración de los niños, al mantenerlos aislados. Somosierra es el último pueblo al norte de la Comunidad de Madrid, está anclado a 1.400 metros de altura, y linda con Castilla y León.

"Estas son las políticas de parches, improvisaciones y tumbos a las que el Gobierno nos tiene acostumbrados", resumió Carla Antonelli, diputada del PSOE. "¿Por qué los llevan a 90 kilómetros de Madrid? Están queriendo ocultar sus vergüenzas, el maltrato institucionalizado y continuo hacia estos niños y niñas, tal vez para que no podamos observar de cerca cómo los tratan, el hacinamiento al que les tienen sometidos en Hortaleza", argumentó. "¿Quieren alejar del centro de Madrid a estos menores?", se preguntó. "Más que que quieran atender, parece una condena a estos niños y a estas niñas, a los que llevan a un pueblo aislado", se respondió. Y recalcó: "Más que una ayuda, parece un castigo. ¿Cuál va a ser su evolución en un sitio de la sierra en el que van a estar a bajo cero grados y sin ningún tipo de actividades? Es un contraste infinito con el lugar del que vienen".

"Han hecho todo lo posible para ocultar lo que estaba pasando", lamentó Isabel Serra, representante de Podemos. "La situación que hay no se va a resolver con las plazas que están planteando", aseguró, en referencia al acuerdo alcanzado por el Gobierno regional con los sindicatos para abrir más de 200 plazas de atención a menores no acompañados. "En primer lugar, porque la mayoría [de esas plazas] están externalizadas: 120 externalizadas frente a 78 públicas", enumeró. "En segundo lugar, porque no sabemos ni nos fiamos de cuándo van a llegar esas plazas: ¿cuándo y dónde?", prosiguió. "Y además, lo único que sabemos, y lo hemos conocido por la prensa, es que quieren llevar a 40 chicos a Somosierra. Entiendo que si los quieren llevar a Somosierra es porque no han encontrado un sitio más lejos al que llevárselos".

"Nos hemos enterado por el periódico EL PAÍS de que se va a abrir un centro en Somosierra con 60 menores [sic] en unas circunstancias que nos preocupan", coincidió Alberto Reyero, de Ciudadanos, durante su intervención del jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. "No creemos que sea la mejor solución. Todo tiene un cierto aire de provisionalidad".

La Comunidad de Madrid planea llevar a los 40 menores hasta Somosierra tras ver cómo fracasaba su intento de trasladarles a Tres Cantos por la oposición del alcalde (del PP) y las discrepancias sobre el estado de la instalación cedida por el Ayuntamiento de la capital, la residencia Palacio Valdés. Aunque la consejería de políticas sociales se niega a revelar cuál será el emplazamiento final, y no confirma ni desmiente que sea en esta localidad de la sierra, los vecinos del pueblo ya han sido oficialmente informados de que la intención del Ejecutivo regional es trasladar hasta allí a los menores no acompañados de Hortaleza, que han llegado a tener que dormir en el suelo ante el desbordamiento de una infraestructura diseñada para 35 ocupantes que ha llegado a acoger a más de 140.

