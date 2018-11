Valencia ofrece a Dani Mateo el Palau de la Música el 24 de noviembre

El Ayuntamiento de Valencia ofrece al humorista Dani Mateo representar su espectáculo Nunca os olvidamos, junto a los cómicos Raúl Cimas y JJ Vaquero, el próximo 24 de noviembre en la sala más grande, la Iturbi, porque ese día está libre, ha confirmado la concejal de Cultural de la capital, Glòria Tello. El actor se ofreció ayer a actuar gratis si alguna sala lo acogía después de que el teatro Olympia cancelase, tras las amenazas y presiones recibidas, las funciones previstas para los próximos 23 y 24 de noviembre.

La polémica en torno al sketch protagonizado por Dani Mateo el pasado 31 de octubre en el programa El Intermedio (La Sexta), en el que simulaba sonarse la nariz con la bandera de España, se extiende, no cesa. El último capítulo fue la cancelación anunciada ayer por el teatro valenciano pese a las disculpas del presentador de El intermedio, El Gran Wyoming: “Este chiste no tiene ninguna gracia. Y no es la primera vez que pasa en este programa”, reconoció, haciendo alusión al chiste con la bandera de España: “No había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás”.

El Palau de la Música, según Tello, ha explicado que se cobrará una entrada parecida a la que tenía la sala privada pero el montante económico se destinará a una organización no gubernamental que deberán elegir Mateo. Este tipo de funciones, de carácter benéfico, están reguladas en la sala municipal.

Los pronunciamientos políticos en torno al episodio han continuado este viernes. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentado la "desgraciada polémica" con el espectáculo del humorista Dani Mateo en València ya que ha subrayado que la libertad de expresión es "un derecho que forma parte consustancial y nuclear de la vida democrática". Además, a su juicio, "el derecho de manifestar una crítica no puede ser atacar la libertad de expresión".

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación, preguntado por la decisión del Teatro Olympia de cancelar las funciones del humorista debido a las amenazas recibidas.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha señalado que "un Estado de derecho no puede tolerar que grupos de extrema derecha apliquen la censura a nadie, a ninguna compañía, a ningún humorista ni a nadie".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha añadido en torno a las amenazas recibidas por el teatro Olympia de grupos de extrema derecha que "no pueden condicionar los actos de una ciudad libre" como esta. La cancelación por parte del Olympia se produjo después de que el partido de ultraderecha España 2000 anunciara una concentración en la puerta del teatro en sus redes sociales y de que la dirección del centro cultural recibiera numerosas amenazas telefónicas y a través de redes sociales.

Ribó ha afirmado que no le preocupa que se reproduzcan esas amenazas porque "hay unas fuerzas de seguridad que defienden la democracia, la libertad y la Constitución".

"Tengo la plena confianza de que actuarán en consecuencia", ha dicho el alcalde, quien ha añadido que sí le preocuparía "que no se pudiera realizar un acto público como consecuencia de unas amenazas".

Ribó ha mostrado su "condena rotunda a todas aquellas personas y grupos que amenazan" y ha recalcado el compromiso "muy serio" del Ayuntamiento por defender la libertad de expresión y por buscar un sitio "donde las personas puedan manifestarse libremente, independientemente de que guste o no".

En cuanto a la fórmula para que el espectáculo se lleve a cabo en el Palau de la Música -en una fecha aún por concretar-, Ribó ha dicho que "se suele alquilar o se cede" si es para un fin benéfico y en este caso están estudiando una entrada "suave" que se cederá a una entidad sin ánimo de lucro.

Esta mañana el alcalde se felicitaba en un mensaje publicado en su perfil de Twitter de que el colaborador del programa "El Intermedio" (La Sexta) haya aceptado su ofrecimiento de representar "Nunca os olvidaremos" en el Palau de la Música.

España 2000 ha anunciado en Twitter que el día que finalmente tenga lugar esa representación también ejercerán su "derecho a la libertad de expresión".