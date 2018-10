El PP y Ciudadanos esbozan un pacto para evitar que gobierne la izquierda

Ignacio Aguado lanzó ayer la campaña electoral de Ciudadanos con una frase que retumbó como un cañonazo en los salones de la sede gubernamental de la puerta del Sol: “Estos serán los primeros Presupuestos que gestionaremos desde el Gobierno”. Ángel Garrido recogió el guante con una contestación envenenada: “Si soy presidente, contaré con Aguado como consejero”. Y de ese conflicto por quién lideraría el hipotético Ejecutivo que surjiera de las elecciones de mayo nació un consenso: independientemente de quién quede por delante en las urnas, las dos formaciones priorizan evitar que la suma del PSOE y de Podemos acabe con el partido de Pablo Iglesias en el poder.

Las claves de las cuentas regionales Los Presupuestos de 2019 superarán los 20.000 millones de euros en inversiones por primera vez en la historia, alcanzando los 20.072, lo que supone un incremento de 740 millones de euros, un 3,8 % más que el ejercicio anterior. Aumentan las partidas de sanidad, educación o políticas sociales.

Con más de 8.100 millones, el presupuesto de Sanidad será el más alto de la historia y contará con casi 820 millones más que en 2015. De ellos, 179 se emplearán en el plan de modernización de las infraestructuras sanitarias: en 2019, se iniciarán las principales actuaciones de reforma de los 7 mayores hospitales públicos y la mejora de otros 14. El PSOE advierte de que el desfase presupuestario de 2017, y seguramente de 2018, ha superado esa cifra.

Educación se incrementará en 256,5 millones (5,5 %), que se destinarán a contratar profesores y a financiar la gratuidad de la educación pública infantil hasta los 3 años. En 2019 se invertirán 75 millones de euros para ampliar en 18 centros la red regional. Además, habrá 32 ampliaciones. También se iniciará el cheque bachillerato en los centros concertados

Los autónomos comerciantes y hosteleros de la zona Centro-Gran Vía serán compensados por las posibles pérdidas ocasionadas por las obras en la zona al recibir en un pago único una ayuda equivalente a 6 meses de cotización al régimen especial del trabajo autónomo (hasta 1.675 euros)

"Cada uno creemos lógicamente que nuestro partido va a ganar, pero lo diré con toda claridad: el PP y Ciudadanos estamos condenados a entendernos", argumentó Garrido. "En una época en la que no hay mayorías absolutas, es bueno que dos partidos que tienen muchas cosas en común, y que sobre todo tienen muchas diferencias con el único bloque capaz de arrebatarle el gobierno al PP, el de izquierdas, se entiendan", continuó. "A mí, particularmente, siempre me ha gustado la fórmula del gobierno de coalición, que te hace sentirte implicado y completamente corresponsable de todas las decisiones".

"Nosotros tenemos el proyecto de liderar la Comunidad, porque cada vez más madrileños piden cambio y renovación", le contestó Aguado, en referencia a los 24 años que acumulará el PP en el Gobierno cuando acabe la legislatura. "Y no es ocupar un sillón por ocupar un sillón, sino para poner en marcha reformas estructurales que no se han puesto en funcionamiento por distintas razones, y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, para frenar al populismo, para frenar a aquellos partidos que están sentados en una carcel negociando con golpistas, a partidos que quieren freirnos a impuestos", dijo en referencia a Podemos. "No podemos caer en la irresponsabilidad de darle el control de las cuentas públicas, la sanidad y la educación a aquellos que quieren hacer exáctamente lo contrario a lo que defendemos desde mi partido: bajar impuestos, apostar por la libertad de elección...", subrayó. Y remató: "Trabajaremos para poner en marcha reformas, pero también para evitar que un gobierno populista triunfe y gobierne en la Comunidad y empiece a hacer lo que han hecho en algunos Ayuntamientos y lo que están haciendo en España como consecuencia de que nos gobierne un PSOE podemizado".

Tanto el líder del PSOE, Ángel Gabilondo, como el candidato de Podemos, Íñigo Errejón, acuden a las elecciones diseñando su campaña bajo la misma premisa: el principal objetivo es desalojar al PP del poder tras un cuarto de siglo ocupando el palacio de Sol. Aunque los dos líderes defienden la independencia de sus proyectos, y la autonomía de sus programas, también comparten el mismo diagnóstico: la época de las mayorías absolutas ha muerto, y por lo tanto es imperativo que las fuerzas de izquierda se entiendan.

Ni Garrido tiene asegurado ser el próximo candidato del PP ni Aguado ha superado aún las primarias que celebrará su partido. pero lo explícito de la apuesta de las formaciones de izquierdas ha puesto tan en sobreaviso a las de centroderecha como para que Garrido plantee una alianza sin beneficiarse de ella: "[Si no es el candidato del partido de Casado] el PP llamará a Ciudadanos para que entre en el Gobierno".

Ayudas para la emancipación y la contratación de jóvenes El Gobierno y Ciudadanos han pactado una ayuda de hasta 150 euros al mes durante un año (1.800 euros) para facilitar que se independicen jóvenes de 30 años o menos que estén trabajando y tengan bajos ingresos. Esa subvención, que sería compatible con la deducción por gastos de alquiler joven de la que se benefician más de 80.000 jóvenes en la región, supondrá un gasto de 12 millones de euros y ayudará a casi 7.000 personas, según detallan a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo. Además, los Presupuestos recogen una ayuda de hasta 1.000 euros mensuales para cubrir durante seis meses los costes de contratación de jóvenes menores de 30 años inscritos en la garantía juvenil. Una vez consumido ese semestre, la compañía podrá optar a ayudas a la contratación de hasta 10.000 euros.

Pactos poselectorales

La posición de partida de Ciudadanos, en todo caso, no es exactamente la misma que la del PP. Aunque la dinámica de esta legislatura inclina al partido de Rivera hacia el pacto con el PP, Aguado no renuncia a un acuerdo con el PSOE y avanza que decidirá con quién negocia en función de qué partido esté dispuesto a cumplir más partes de su programa.

Una cosa está clara: esto ya no es 2015, cuando la Ejecutiva nacional de Ciudadanos prohibió a sus representantes regionales entrar en Gobiernos autonómicos y municipales que no lideraran. Al contrario, todo ha cambiado desde entonces. La Asamblea nacional que Ciudadanos celebró en 2017 votó a favor de que sus líderes tengan carta blanca para negociar su entrada en Ejecutivos de otros partidos.

En consecuencia, la puerta a una alianza del centroderecha está abierta de par en par, gane quien gane. El orden de los factores no altera el producto. Lo importante, vinieron a decir ayer Garrido y Aguado, es evitar que gobierne Podemos con el PSOE.

Casi 200 millones menos en impuestos El PP y Ciudadanos también se pusieron de acuerdo ayer para impulsar rebajas fiscales valoradas en 162 millones de euros. Los madrileños se ahorrán ese dinero, unos ingresos de los que prescindirá el Gobierno justo cuando prevé una inversión récord. Así, reducirá el primer tramo autonómico del IRPF del 9,5% al 9%; se extenderán las bonificaciones vinculadas al impuesto de sucesiones, beneficiándose los hermanos de un 15% y los tíos y sobrinos de un 10%; y en donaciones estarán exentas hasta 250.000 euros las donaciones entre hermanos, siempre que se destinen a comprar vivienda, negocio o aumentar participaciones en empresas. Se incluye también un 15% de deducciones a las aportaciones a clubes deportivos y las familias con una persona contratada para ayudarles a cuidar de sus hijos podrán deducirse hasta 400 euros de su seguridad social. Las medidas entrarán en vigor el 1 de enero, salvo en lo que se refiere a las deducciones y la reducción de la tarifa del IRPF, que será ya de aplicación en la Renta de 2018.

