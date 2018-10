El fiscal se opone a la libertad del presunto asesino de Susqueda porque “solo él lo pudo hacer”

El fiscal se opone a la libertad del presunto asesino del crimen de Susqueda (Girona), Jordi Magentí, porque considera que “nadie diferente de él lo pudo hacer”. Hace referencia al crimen que el 24 de agosto de 2017 acabó con la vida de Paula Mas y Marc Hernández, de 21 y 23 años respectivamente. La acusación ha rebatido uno por uno los argumentos aportados por la defensa, que solicita la excarcelación de su cliente por falta de “indicios suficientes”. El fiscal desacredita a supuestos testigos que sitúan a las víctimas los días 24 y 25 en otros puntos del pantano donde no se encontraba Magentí. Se sustenta en imágenes de cámaras de vigilancia y datos de los teléfonos móviles.

El fiscal, Víctor Pillado, sostiene que los chicos accedieron al pantano a las 10.23h y “nunca más” salieron de allí. De esa forma, contradice a uno de las testigos, la dueña del restaurante la Parada, ubicado a unos 13 kilómetros del embalse. Ella asegura que vio a los chicos a la hora de comer del día 24, cuando la hora establecida de su muerte está entre las 11.20 y las 11.26h de la mañana. Pillado afirma que es imposible que los viera por la ubicación GPS de sus móviles y las imágenes de las cámaras analizadas. Además, la mujer dijo que vio el kayak de los jóvenes en la baca de su coche, cuando el vehículo no tenía portaequipajes en el techo. Asimismo, aseguró haber visto al perro de Paula, que los chicos no llevaron al pantano.

Pillado asegura que los indicios contra Magentí no se han debilitado desde el auto que acordaba su encarcelamiento. Por este motivo, pide mantener al presunto asesino en prisión provisional. En su escrito el fiscal sostiene que Magentí es el conductor del único vehículo que, según las pruebas, estuvo junto al de las víctimas. También es él la única persona que reconoce haber estado pescando la mañana del crimen en la Rierica, lugar considerado escenario del doble crimen.

Además, el fiscal destaca que Magentí, vecino de Anglès (Girona), “es una persona con acceso a armas de fuego”, tiene “munición en su casa y conocimientos para el disparo”. Tiene en cuenta que “era cazador, tuvo licencia de armas y las utilizó para matar a su esposa en 1997”. Además, el hecho de que el día del crimen estuviera vigilando una plantación de marihuana da fuerza a la hipótesis de que estuviera armado.

Según Pillado, quien se deshizo de los cuerpos, del kayak y del vehículo de las víctimas necesitaba conocimientos del lugar. También tenía que saber cómo hacer los nudos que permitieron lastrar los cuerpos y tiempo para ejecutar la operación durante dos días. “Encaja con Magentí, en todos los elementos”, asegura. El nudo que sujetaba la mochila de Marc con una piedra en su interior tuvo que haber sido hecho por una persona con conocimientos. Según la Federación Catalana de Pesca, “por su fiabilidad este nudo, llamado rejón, se usa también para atar grandes siluros, peces de agua dulce que pueden llegar a los 100 kg, y que están en la presa.

El argumento de la defensa de que Magentí no pudo deshacerse de los cadáveres “primero, porque no sabía nadar y, segundo, porque su capacidad física se lo impediría”, queda desacreditado, según Pillado. Un amigo de Magentí declaró que en varias ocasiones “se hizo al agua para coger los patos que había cazado, no tenía miedo al agua”. Pillado suma a estos argumentos “las constantes mentiras y contradicciones del investigado consigo mismo y con otros testigos”. Por todo ello, concluye que es “evidente que Jordi Magentí asesinó a Paula y Marc”.