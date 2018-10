La defensa pide la libertad del presunto asesino de Susqueda por falta de pruebas

La defensa del presunto autor del doble asesinato de Susqueda ha presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Coloma de Farners la petición de libertad de su cliente porque considera que “no hay indicios suficientes en la causa para considerarle responsable del doble crimen”. Mantiene que en este momento procesal, tras siete meses y medio en la cárcel, no se dan los requisitos necesarios para mantener la prisión provisional, ya que no existe ninguna situación de “excepcionalidad” que la justifique.

Según el bufete Salellas y Asociados, “ni la hipótesis policial es creíble, ni dispone de ningún fundamento, ni hay ninguna prueba ni indicio que implique a Jordi Magentí en los gravísimos hechos investigados”. La Defensa, en su petición de puesta en libertad enumera algunos de los indicios que llevan a la Policía a creer que Magentí es el asesino y duda de su veracidad. No sólo pone en duda la autoría, sino también cuestiona el lugar del crimen, el momento e incluso que víctimas y Magentí coincidieran, ya que dice, no hay pruebas objetivas de ello. Asegura por ejemplo que los investigadores no incluyeron el testimonio de la dueña del Restaurante de la zona del Pasteral, -que decía haber visto a los jóvenes a la hora de comer del día del crimen, cuando según la policía murieron entre las 11.20 y las 11.26 horas- posiblemente “porque no sustenta la hipótesis policial”. Sin embargo la Policía descartó este testimonio porqué relató diversos hechos a los que no dieron credibilidad porqué se contradecía con lo que habían descubierto y confirmado hasta el momento en la investigación. Entre otras cosas dijo haber visto el kayac de los dos jóvenes, cuando en realidad lo llevaban deshinchado.

La Defensa critica que la investigación de este caso no está orientada a la identificación de los autores de la muerte de Marc y Paula “sino sólo a encontrar pruebas que contradigan el relato de Magentí”.