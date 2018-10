¡Arriba el telón!

“En el año 2007 comenzamos la colección Memoria de la Escena Española pero nunca, aún en las mejores previsiones, podríamos prever que llegaríamos al centenar de publicaciones” comenta Fernando Neira, responsable de comunicación de AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión), entidad que se ocupa en gestionar los derechos de propiedad intelectual de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena.

Seis autobiografías de actores y actrices valencianas, Antonio Campos, Piero Falla, Gabriel Fariza, Isabel Requena, Paco Sanchis y José Soler, se suman ahora a esta colección que hace más de diez años comenzaba a ponerse en marcha como una gran biblioteca de la vida artística y teatral de la España de los últimos cincuenta años. “Es un proyecto editorial que quiere reivindicar ante todo el trabajo de base de la profesión” señala Fernando Neira. “De todos aquellos hombres y mujeres que han sido protagonistas en primera o segunda linea, de la vida escénica pero también televisiva, con la irrupción de la televisión como gran medio de comunicación y nuevo campo profesional”.

“Esta colección", señala Fernando Neira, "como su mismo nombre indica, Memoria de la Escena Española, es una serie destinada a preservar la memoria de lo que ha sido una parte fundamental de la vida cultural y del entretenimiento en nuestro país a través del propio testimonio de sus protagonistas, actores, artistas de cabaré, bailarines, payasos, directores, todos ellos pioneros, que abrieron nuevas vías”. Para la presentación de este Taller de la Memoria que llega a su 16ª edición se ha elegido la Sala Russafa como escenario de la celebración. “La colección, por ese valor testimonial, sin duda está contribuyendo a que se conozcan, desde otros puntos de vista, los entresijos del cine, el teatro y la televisión en nuestros país a través de los relatos de los propios actores y actrices que han protagonizado su historia”.

La actriz Isabel Requena.

“Estas son mis primeras memorias, pero espero en el futuro, completarlas con muchas historias que ahora se han quedado fuera “dice Antonio Campos o La Margot, ese nombre, que a modo de bandera, ha paseado en los últimos cuarenta años por toda clase de escenarios, desde aquella celebrada sala Cetra en el barrio de Velluters que animó los años de la Transición o la Sala Canal entre cortinas de lamé y oropel kitsch. Con el título de Margot: El maquillaje son mis personajes, Antonio Campos repasa su trayectoria profesional. “Esto de Margot se lo debo al modisto Juan Izquierdo, que fue un poco mi pigmalión, y el que me puso ese nombre artístico”.

“Como pasa en la vida tantas veces, mi historia ha sido fruto de la casualidad y el azar, y a raíz de una fiesta en la que me disfracé de Sara Montiel, por pura diversión, se acabó creando el personaje de Margot-Montiel”. Un personaje que sin duda ha señalado su vida y por el que la misma estrella manchega le felicitaría en más de una ocasión. “Al principio me extrañaba, no acaba de identificarme con lo de La Margot, sobre todo en la vida normal, diaria, pero con el tiempo, lo he asumido, y gracias a él puedo decir que he hecho feliz a mucha gente, y ese sin duda, para mí ha sido el mejor premio”.