“No es verdad que los taxis de Tarragona seamos más caros”

El tema es recurrente, pero, no por habitual, levanta menos ampollas. Cada año, cuando Facua-Consumidores en Acción publica su ranquin sobre las tarifas de taxi, reserva un sitio honorífico para Tarragona. El titular informativo presenta a los taxis tarraconenses como los más caros de España, un dato que genera el recelo de los potenciales clientes y que, directamente, joroba a los taxistas.

"La información no es cierta", denuncia Sergi Marquès, portavoz de Taxis de Tarragona, una agrupación que representa a la práctica totalidad de los ochenta taxis que operan en la ciudad. "En la lista solo salen las capitales de provincia, hay ciudades que son más caras, pero que no aparecen porque no son capital", indica Marquès. Se le nota que está bastante acostumbrado a repetir la misma explicación porque nombra de carrerilla a otros municipios donde se presta el servicio de taxi a un precio más elevado: "En Reus es más caro, pero no sale porque no es capital de nada. En Montblanc, la bajada de bandera es 1,5 euros más cara que en Tarragona y en Figueres, por ejemplo, la carrera mínima son 8 euros, mientras que en Tarragona cuesta 3,5 euros".

El Ayuntamiento de Tarragona también resta contundencia al liderazgo tarifario que ostenta la ciudad y, como los taxistas, matiza que el estudio solo recoge las 52 capitales de provincia. Indica, además, que el Consistorio ha tratado de contener los precios del taxi, incluso llegó a instar la congelación de tarifas, y que está trabajando para sacar adelante una nueva ordenanza del sector.

Los taxistas alegan que "no tiene sentido" comparar Tarragona con otros municipios. "La carga fiscal, el coste de la vida y los precios que tenemos aquí no tienen nada que ver con otras ciudades", señala Marquès. Cuando se le pone de relieve que municipios como Barcelona, Girona o San Sebastián, con indicadores económicos similares o incluso más altos que Tarragona, aparecen con tarifas de taxi más económicas, el portavoz de los taxistas refiere las especiales características urbanas que presenta la ciudad.

"Es una estructura urbana muy diseminada, con muchos barrios", indica. "Esto genera un alto kilometraje", razona, y, además, agrava la dificultad de enlazar servicios. "Hacemos unos diez o 12 viajes al día y solo facturamos el 50% de los kilómetros que hacemos". Explica que acercar un cliente a los barrios de Ponent, caso de Bonavista, Torreforta o Camp Clar, o hacer un viaje hacia la zona de Llevant, a las urbanizaciones de Cala Romana o La Mora, supone "regresar de vacío" y compromete las ganancias. "Si hacemos 50.000 kilómetros al año, solo facturamos la mitad", indica, y protesta: "Como se puede comparar esto con llevar un cliente a plaza Cataluña de Barcelona? Allí, al descargar, ¡tienes otro viaje asegurado!".

Los taxistas de Tarragona aseguran que hace diez años que no suben los precios y que, hartos de aparecer en la lista como los menos económicos, incluso aprobaron rebajar la bajada de bandera 40 céntimos. Siguen al frente de la clasificación. "Nos hace daño y nos molesta, claro que sí", admite Sergi Marquès, que cataloga de leyenda urbana la tesis que viajar de una ciudad vecina hacia Tarragona sea más barato que hacer el trayecto inverso: "No puede ser, porque las tarifas interurbanas las fija la Generalitat y son iguales para todos. Si viajas de Tarragona a Salou o a Port Aventura con un taxi de los nuestros te vale lo mismo que hacer el trayecto de vuelta con uno de Salou", indica.