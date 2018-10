Barcelona estudia extender a la mayor parte de la ciudad el límite de 30 kilómetros por hora

El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando reducir el límite de velocidad a 30 kilómetros horas en la mayoría de las calles de la ciudad. La medida la ha anunciado esta mañana la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, y tomará forma en el nuevo plan de Movilidad Urbana y el de Seguridad que está confeccionando la administración municipal. "Es una medida a contemplar y hablaremos con todas las administraciones también con la Dirección General de Tráfico (DGT)", ha admitido Vidal. En 2007 la capital catalana diseñó una ordenanza municipal que reducía de 50 a 30 por hora la limitación de velocidad en las calles de un único carril. La medida ha sido adoptada ahora, once años más tarde, por Madrid y el Consistorio ha anunciado hoy que estudia ampliar la limitaciones a calles de más de un carril ya que -según sus estudios- reducir la velocidad implica, “siempre”, una reducción de la siniestralidad. "Ahora todas las ciudades copian la limitación actual de Barcelona. Para ir más allá debemos ir de la mano de todos los sectores implicados", ha añadido. Vidal no ha querido destacar que nuevas vías se verían incluidas en la limitación a 30 kilómetros horas pero fuentes que están confeccionando el futuro plan de Movilidad Urbana descarta que sean calles como Diagonal, Meridiana, Aragó… que asumen buena parte de la entrada y salida de la ciudad. El nuevo plan no descarta reducir la velocidad en tramos de vía como las Rondas o otras calles si se considera que así la conducción será mucho más segura.

La medida cuenta con el beneplácito del director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y podría ser efectiva en los próximos meses. El primer objetivo que se pretende conseguir con la modificación es que se reduzcan el número de motorista heridos y fallecidos en las calles barcelonesas.

El anuncio ha tenido lugar en el transcurso del 24 Fòrum Barcelona de Seguridad Viaria. La alcaldesa, Ada Colau, ha anunciado -en la apertura del evento- que uno de los objetivos principales en políticas de movilidad es apostar por la seguridad de los motoristas. La alcaldesa ha mantenido que estos son el colectivo que “registra mayor volumen de muertos en accidentes de tráfico en la ciudad”. Colau ha sacado las estadísticas sobre la mesa y ha detallado que en lo que llevamos de 2018 ha habido 17 accidentes mortales en la capital catalana de los que nueve han sido motoristas. Una cifra superior a la de todo el 2017 en que fallecieron una docena de personas en accidentes de tráfico en Barcelona de los que siete eran motoristas. La alcaldesa ha añadido que la mayoría de estos accidentes se cometen por distracciones, excesos de velocidad o consumo de alcohol.

Colau ha anunciado que el Consistorio construirá en “los próximos meses” un memorial a las víctimas de accidentes de circulación.

La concejal de movilidad también ha echado mano de las estadísticas: “La moto representa el 7% de los desplazamientos pero el 37% de los accidentes. Además, un 30% de los peatones atropellados lo han sido por motocicletas”.

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha destacado que Barcelona ha sido impulsora de políticas en materia de tráfico y seguridad: “La reducción a 30 kilómetros hora en calles de un único carril fue una innovación de Barcelona en 2007. Se comprobó que para reducir la siniestralidad de las motocicletas lo mejor era reducir los límites de velocidad que hasta entonces era de 50 kilómetros hora. Barcelona lo hizo mediante una ordenanza municipal, luego fue Bilbao y ahora Madrid”. Navarro ha pedido que se siga debatiendo sobre seguridad vial porque “solo con que se hable de ella bajan los accidentes”. También ha alabado la normativa que está realizando el Consistorio barcelonés sobre los vehículos de movilidad urbana (patinetes eléctricos…) y ha asegurado que el Estado copiará esta ordenanza. Tampoco ha descartado que la DGT imponga, en un futuro, la limitación de 30 kilómetros hora en calles de solo un carril y sentido. “Las políticas de movilidad tienen éxito cuando se reducen los coches y se aumentan las motos en las calles”, ha concluido destacando que mientras el coche eléctrico todavía está implantándose, la moto eléctrica ya lo ha conseguido.

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha señalado que en Cataluña hay una elevada utilización de la moto y ha lamentado que los motoristas sufran más accidentes de lo que representan en la movilidad en general.

Durante el fórum de movilidad el presidente del Racc, Josep Mateu, ha pedido más aparcamientos en las entradas de las ciudades para fomentar el transporte público. Mateu ha solicitado carriles especialmente para motos, sobre todo en horas punta, y que las leyes impongan la alcoholemia cero para los motoristas.