“Si nos esforzamos, el futuro es nuestro”

El cristal de las lámparas del Palacio Real de Pedralbes vibraba ayer cada vez que uno de los 44 alumnos recogía el diploma que les acredita como Premio Extraordinario de Bachillerato. Los aplausos de padres orgullosos reconocían el trabajo de estos jóvenes que el pasado mes de junio superaron unas pruebas, convocadas por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, a las que se presentaron 654 alumnos catalanes.

A esa criba de excelencia solo pudieron acceder aquellos alumnos que finalizaron el Bachillerato con una media igual o superior a 8,75. Y que consistió en una primera parte en la que tenían que realizar dos comentarios de textos, uno histórico y otro literario. Y una segunda en la que debían contestar preguntas sobre la lengua extranjera y sobre alguna de las materias que cursaba el alumno.

Anna Bárcena fue la que mejor lo hizo, y ayer su madre Eva de las Heras fue la primera en recoger el diploma, ya que su hija acaba de comenzar sus estudios de Física y Filosofía en la universidad de Durham (Reino Unido). “Se lo merece, porque es una persona que pone todo su esfuerzo, ganas e implicación dentro y fuera de las aulas”, afirmó De las Heras.

Una de las compañeras de instituto de Bárcena fue Silvia Casacuberta que tampoco pudo acudir a la ceremonia al encontrarse en Estados Unidos, donde fue admitida en la universidad de Harward. Con una nota media de Bachillerato de 9,96, ahora ha comenzado a estudiar Matemáticas, un saber que le apasiona y en el que llega a encontrar belleza. “Cuando resuelves un problema y piensas cómo has llegado allí. Todo tiene tanto sentido...”, comentó Casacuberta en una entrevista telefónica con este diario.

Los galardonados, de los que dos de cada tres son mujeres, no tendrán que pagar las tasas universitarias durante el primer curso de carrera. Núria Escursell aprovechará esa bonificación para empezar Ingeniería de vehículos aeroespaciales en la Universidad Politécnica de Cataluña. El primer paso para lograr su sueño final de trabajar en la NASA. “Sé que es muy difícil y no me voy a poner plazos, pero trabajaré lo que haga falta para conseguirlo”, dijo.

El encargado de leer el discurso de los alumnos fue el estudiante Guillem Mayor que recordó al consejero de Educación, Josep Bargalló, encargado de entregar los diplomas, que algunos institutos como el suyo en L'Ametlla de Mar deben soportar la falta de medios. “Cuando faltan materiales y recursos es más difícil llegar a una educación de excelencia”, señaló Mayor, que terminó su alegato animando a sus compañeros a seguir adelante: “Si nos seguimos esforzando, el futuro es nuestro”.