Español por los cuatro costados

“Si diera ayudas por renta nadie las recibiría”, dice González Terol, alcalde de uno de los municipios con más renta de España. Aquí vive gente como José Luis Moreno o el comisario Villarejo. En este pueblo de 54.000 habitantes se conceden ayudas por nacimiento y manutención que pueden variar entre los 2.500 y los 7.000 euros por hijo. Por material escolar y ayudas a libros el año pasado se entregó por niño 53 euros para Infantil, 133 para Primaria y 177 para Secundaria. En total se destinó un millón de euros que se repartió en su totalidad entre los participantes.

El Ayuntamiento no cobra el impuesto de Vado, el de paso de vehículos, y a Terol le gustaría suprimir el del IBI, que grava el valor catastral de los inmuebles, aunque por ley no puede hacerlo. Así que aplica el mínimo legal (0,4%), al igual que con el impuesto de circulación. “He escrito por carta al ministerio pidiendo que hagan una excepción con Boadilla”, añade Terol.

No todos ven con tanto entusiasmo este modelo. El concejal en la oposición Ángel Galindo cree que estas ayudas crean situaciones “surrealistas” a su forma de ver. “Que alguien llegue con un Porsche a recoger las ayudas”, explica. El alcalde no lo ve así: “Este país necesita que ayudemos tanto a los que más necesitan como a las clases medias, los más olvidados”.