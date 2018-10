Los padres reclaman más atención personalizada a sus hijos en la escuela

La escuela que instruye y enseña se ha quedado obsoleta. La escuela se entiende ahora como un espacio donde, además de aprender conceptos, se educa y se acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje. Toda la comunidad educativa coincide y comulga con esta visión de la educación pero ponerla en marcha y cambiar unas dinámicas de tantos años no es tarea fácil y las familias lo perciben. Según un estudio de la Fundación Bofill, una de cada tres familias cree que los docentes no tienen tiempo suficiente para ayudar a sus hijos de forma personalizada. Los padres reclaman más atención y acompañamiento individualizado para atender las necesidades de sus hijos.

El último Edubarómetro de la Fundación Bofill ha preguntado a 9.794 madres y padres sobre el trabajo de los profesores y tutores de sus hijos. La muestra, representativa de las familias catalanas, ha revelado que las expectativas de los padres con respecto al acompañamiento que esperan que hagan los centros con sus hijos son más altas de lo que reciben. Una de cada cinco familias están descontentas con la información que tienen sobre la educación de su hijo.

Si bien la función del tutor está valorada de forma muy positiva por los padres —el 78% confía en que el profesor atendería bien a su hijo si tuviese un problema—, "hay una demanda creciente a los centros de más acompañamiento y atención a las necesidades del alumnado", recoge el estudio. Los padres piden más tiempo y dedicación para sus hijos, pero también más orientaciones hacia ellos para saber gestionar la situación de sus vástagos cuando llegan a casa.

El estudio revela también desigualdades según el nivel de estudios de los padres y los resultados académicos de sus hijos. De hecho, un 50% de las familias con estudios bajos asegura que no dispone de información suficiente sobre cómo ayudar a sus hijos en cuestiones escolares. Además, un 27% de las familias admiten que quizás no disponen de los recursos económicos necesarios para ayudar a sus hijos en los estudios.

En la secundaria, la opinión de los padres en cuanto a la falta de acompañamiento del profesor a sus hijos se incentiva. Pese a ser una etapa educativa capital en el proceso de abandono escolar o continuación escolar, "las familias con dificultades no perciben mayor disponibilidad del tutor", explica la directora del área de investigación de la fundación, Mónica Nadal.

Los investigadores señalan que este estudio pone de manifiesto que hay que reforzar el acompañamiento en la escuela. "La escuela lo hace, peor no lo suficiente o no para todos. No llega a todos", lamenta el presidente de la entidad, Ismael Palacín.