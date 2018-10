Los comunes se sitúan en el centro del tablero político catalán

Catalunya En Comú-Podem tiene solo ocho diputados en el Parlament pero después de la pérdida de la mayoría parlamentaria del independentismo se han situado en el centro del tablero político para apuntalar el Govern de Quim Torra o empujarle a que convoque elecciones anticipadas.

La portavoz parlamentaria, Jéssica Albiach, se ofreció el día 10 para lograr unos “presupuestos sociales” para Cataluñay el propio president dijo que pensaba en ellos como socios preferentes, pero fuentes de los comunes explican que el reciente acuerdo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias no condiciona para nada el papel que haya de jugar este partido para facilitar la aprobación de las cuentas de la Generalitat.

“Estamos dispuestos a hablar con rigor, como ha hecho Podemos con el PSOE, pero no nos vamos a mostrar suaves con el Govern porque se necesite el voto del PDeCAT y de Esquerra en Madrid para aprobar los Presupuestos del Estado”, explicó ayer un dirigente de los comunes. Incluso en el caso de que las cuentas españolas fuesen aprobadas, insisten en que eso no condicionará la negociación en Cataluña.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que es de facto la líder del partido tras la dimisión de Xavier Domènech, planteó hace dos semanas un acuerdo presupuestario a tres niveles: Estado, Generalitat y Ayuntamiento. El primero está encarrilado, pero ni en la Administración catalana ni en la municipal se han iniciado las negociaciones políticas en serio, al margen de una primera toma de contacto.

Pablo Iglesias cerró el acuerdo con Sánchez sin pensar en la Generalitat ni el Ayuntamiento”, reconocen fuentes de los comunes, que también recuerdan que Colau está en una posición más ventajosa: en mayo acaba el mandato y si no pudiera haber pacto presupuestario se prorrogarían las cuentas, como ya ha pasado en otro ejercicio, mientras que Torra ha llegado a advertir en varias ocasiones que en caso de que no pudiera aprobar los presupuestos de la Generalitat, convocaría elecciones.

La otra fuerza alternativa para que prosperen las cuentas catalanas serían los socialistas, pero ya han anunciado que no cuenten con ellos. Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC, aseguró ayer en RAC1 que no darán sus votos a los presupuestos de la Generalitat mientras Torra no abandone la vía unilateral y cargó contra los comunes, a los que acusó de haberse convertido en un grupo soberanista entregado al Gobierno independentista. Del mismo modo, el PSC tampoco parece dispuesto a acudir en apoyo de Colau a unos meses de las elecciones, después de que fuera expulsado del Gobierno municipal el año pasado por el apoyo socialista a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en respuesta a la declaración de independencia.