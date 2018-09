Albiach asume la presidencia de los comunes en el Parlament

La diputada Jessica Albiach ha asumido a partir de este martes la presidencia del grupo de Catalunya en Comú-Podem en sustitución de Xavier Domènech. Los ocho diputados del grupo han ratificado también a Elisenda Alamany como portavoz y a la ecosocialista Marta Rivas como portavoz adjunta. Con los nombramientos, los comunes han cerrado el vacío que arrastraban desde la inesperada marcha de su líder el pasado 5 de septiembre. Marc Grau, coordinador del grupo, próximo a Domènech y que es cuestionado por varios socios de la confluencia, seguirá en el cargo.

En unas declaraciones en el Parlament, Albiach, de Podem, ha aclarado que no dio ningún paso asumir la dirección del grupo y que fueron las ejecutivas de los socios de la coalición quienes le propusieron que tomara el relevo del exlíder. La diputada ha sostenido que su intención es mantener el mismo programa ideológico con estos cuatro ejes básicos: referéndum pactado y con reconocimiento internacional; la libertad de los líderes independentistas, que consideran presos políticos; el blindaje de políticas sociales y la radicalidad democrática.

Varios dirigentes del partido no habían ocultado su resistencia a que Albiach pudiera conducir el grupo parlamentario ante el riesgo de que modificara la estrategia de su antecesor. "A mi nadie me ha preguntado pero es importante destacar que el legado de Domènech es imprescindible. No es solo es su legado es el proyecto político. Por eso en mi primera intervención he querido dejar claro que es la misma línea política que hemos seguido hasta ahora", ha aclarado. Catalunya en Comú ha decidido a bajar el volumen al sector más soberanista de la formación al esgrimir que no representa a la mayoría del electorado. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, apostó desde el primer momento por Albiach que recibió el apoyo de Iniciativa y por supuesto de Podem.

El grupo se enfrenta al objetivo de mantener la cohesión, hecho trizas en el último mandato con la constante pugna entre Joan Coscubiela y Albano Dante Fachin. La ruptura quedó cristalizada el día de la proclamación fallida de la república cuando el grupo se partió en dos: los ecosocialistas y Albiach mostraron a las cámaras el sentido de su voto -el no- para no entorpecer una posible acción judicial contra los diputados independentistas. Joan Josep Nuet, líder de EUiA, y otros tres diputados de Podem no lo hicieron. Albiach ha apoyado la propuesta de la CUP de impulsar una comisión de investigación del 1 de octubre al afirmar que se trató de un "día histórico y de ejemplo de democracia y apoderamiento popular". "Cualquier persona que estuvo allí vio las barbaridades que se hicieron", ha dicho en alusión a las cargas policiales.

La ejecutiva de Catalunya en Comú, que nombró el lunes a Candela López y Ramon Arnabat nuevos coordinadores junto a Ada Colau, se ha visto obligada a aplazar a este sábado la designación de cargos. Varias fuentes señalan que uno de los conflictos principales es quien asume la secretaria de organización y quien la organización de las elecciones municipales. Por su experiencia y cuadros en el territorio, los ecosocialistas pugnan por asumir esta última área y que no quede en manos de los comunes, sin apenas presencia en el territorio salvo en un puñado de municipios. Pese a las tensiones internas, la ejecutiva va cerrando carpetas y el diputado Joan Mena, que Colau quería que fuera coordinador, será finalmente portavoz del partido. La dirección de EUiA lo considera una buena decisión y no se opondrá esta vez a ese nombramiento.