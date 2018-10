David Bonvehí (Camps, Barcelona, 1979) capitanea el Partit Demòcrata Català (PDeCAT) desde hace 80 días, tras una convulsa asamblea en la que se reformó la cúpula del partido. El neoconvergente afirma desde la sede del partido que las decisiones de la formación se consultan con el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española, pero que es la dirección la que tiene la última palabra. También marca distancias con el Govern que lidera Quim Torra, en el que su partido está representando vía Junts per Catalunya, y pide autocrítica por al choque entre independentistas en el Parlament esta semana. “No soy partidario de los ultimátums”, dice respecto al que le lanzó Torra al presidente Pedro Sánchez el pasado martes.

Pregunta. ¿Cómo ha vivido el bloqueo del Parlament?

Respuesta. Lo que ha pasado y, creo que no solo esta última semana, no se debería repetir. Es evidente que la interferencia judicial en el funcionamiento de la Cámara no se puede obviar pero creo que debemos intentar que las instituciones no queden maltrechas por debates o por maneras de hacer que pueden hacer parecer que no las dignificamos suficiente.

P. ¿Es posible seguir con un Govern tras esta situación?

R. Tiene que seguir adelante, no tiene otra alterativa. Tenemos una mayoría independentista que decidió que la apuesta soberanista tenía que continuar. Pero para eso se tiene que volver a hacer política dentro de Cataluña. La gente que está en las instituciones tiene que ser consciente de que nos representa a muchos. En el Parlament se ha de legislar mucho y bien. Y en el Govern se ha de gobernar bien, e incluso diría mejor de lo que lo está haciendo.

P. Por tanto, descarta un adelanto electoral.

R. No lo contemplo. El país necesita estabilidad institucional.

P. ¿Incluso si la sentencia del procés es contraria a los presos?

R. Ya lo veremos. Pero creo que eso sería seguir poniendo límites y eso no es la solución.

P. Los partidos tienen parte de responsabilidad en el bloqueo del Parlament...

R. Tenemos que ser autoexigentes. Nos hemos de organizar mejor en el espacio político de Junts per Cataunya, en sus órganos de decisión, que todos podamos opinar. A veces no hemos estado del todo acertados. Es bueno que haya gente que lleve el día a día en las instituciones y que intente tener buena relación con los otros actores, soberanistas o no para que cuando nos mostremos ante la ciudadanía tengamos los debates organizados.

P. El nudo del desencuentro en el Parlament es el estatus de Puigdemont. ¿Eso tiene salida?

R. Él es nuestro líder, nuestro máximo activo y ponemos en valor su trabajo de internacionalizar el procés. Pero creo que las decisiones en el Parlament se tienen que tomar por mayoría, como siempre se han tomado, y no podemos salir del debate parlamentario. Le estaríamos haciendo un flaco favor a la democracia.

P. ¿Le consultó Torra la idea del últimátum al Gobierno?

R. Con los actores soberanistas coordinamos apoyar al PSOE en la moción de censura. Estamos dispuestos a jugar fuerte la carta de Sánchez pero necesitamos acciones de forma inmediata y que no podemos esperar más. El president lo verbalizó en el atril, en unos términos o en otros, pero sí que vamos coordinados en apostar por el dialogo y decirle al PSOE que eso no es ilimitado.

P. Los ultimátums no funcionan y menos cuando no hay una fuerza que los sostenga...

R. No soy partidario de los ultimátums pero creo que la situación política en Cataluña es tan anormal que Sánchez tiene que entender que necesitamos movimientos de forma inminente. Hicimos una cosa inminente, que fue hacerlo presidente cuando tuviemos la oportunidad. Y somos nosotros los que ahora estamos pidiendo una propuesta para Cataluña de manera inminente.

P. ¿Qué piden?

R. Hay que marcar un calendario para el diálogo, definir los interlocutores. No puede ser que cada ministro diga cosas y que además se puedan interpretar distinto. Está el tema de los presos políticos y los exilidados. El Gobierno español puede hacer más de lo que ha hecho. Se equivoca Sánchez si pone el Presupuesto sobre la mesa sin antes mover ficha.

P. ¿Qué margen ve respecto a los presos?

R. Si el exministro del PP Cristóbal Montoro dijo que la Generalitat no había gastado ni un euro en el referéndum no se sostiene que en los últimos informes el abogado del Estado diga que hay malversación. Somos conscientes de que la justicia tiene su propio camino, no estamos diciendo que el Gobierno mande sobre la justicia, eso sería un flaco favor al Estado de Derecho. No pedimos eso. Estamos diciendo que la acción judicial del Estado debería ser acorde con los mensajes políticos del Gobierno.

P. ¿Cree que hay un mandato vigente del referéndum del 1-O?

R. Sí. El mandato de que la gente apuesta por la independencia y que la mayoría política de este país no puede frenar el proceso sino que tiene llevarlo hasta el final. El mandato del 1-O es claro, que la independencia se iba a hacer de una manera, pero el Estado español no lo aceptó...

P. ¿Qué sentido tiene que Torra proponga otro referéndum?

R. El mandato por la independencia sigue igual, debemos buscar otra manera de conseguirla. La que habíamos planteado y que la gente votó no se pudo llevar a cabo por culpa del Estado.

P. ¿Es suficiente un apoyo del 47% de los catalanes?

R. Hay gente que considera que esa cifra es una mayoría representativa. Personalmente me gustaría que fuera con más de un 50% de los votos a favor. Pero la mayoría que tenemos ahora nos permite explorar otras vías o no parar el procés.