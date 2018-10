“Los bulos más peligrosos son sobre migración”

El equipo de referencia en verificación de información en redes sociales en España lo forman siete personas y sus cientos de miles de seguidores -los malditos-que ayudan a detectar bulos y difundir desmentidos. Clara Jiménez Cruz, madrileña de 29 años, es cofundadora de Maldita.es, web a partir de la cual han salido proyectos como Maldito Bulo.

Los bulos más peligrosos son "los que tienen una parte de verdad y una de mentira", dice. Para evitar que te la cuelen, da una pauta mínima: "No compartas si no estás seguro de que es real; fíjate si quien lo publica es fiable, si es de ahora o se publicó hace tiempo. Y si tiene fuentes o es solo un titular llamativo".

¿Qué fue primero, el bulo o la política?

Los bulos y la desinformación política han existido siempre. Pero ahora la forma de consumir noticias ha democratizado la desinformación: es más fácil que nunca crear un bulo y distribuirlo, no hace falta que sea político.

Viene de Bruselas de unas reuniones sobre bulos. ¿España juega en la Champions de los bulos?

Según el último Eurobarómetro, los españoles son los que mayor percepción tienen de desinformación. Eso no es malo: significa que saben que hay un problema.

¿A qué político le podríamos regalar un máster en fake news?

¡Hay demasiados candidatos!

¿Por qué lo llamamos fake news o noticia falsa cuando queremos decir bulo?

Yo no lo hago. Todos los expertos apuntan a no hacerlo. Cuando el Gobierno habla de fake news sobre informaciones que afectan a sus ministros o cuando Donald Trump dice que la CNN es fake news no estamos hablando de lo mismo.

Los hay muy difíciles de exterminar. ¿Se sienten como Sísifo?

A veces es muy frustrante. Lo que hemos aprendido es que es vital entrar a desmentir la desinformación cuanto antes, incluso antes de que viralice.

¿La comunidad de malditos es un ejército de benditos?

Tenemos una comunidad de seguidores que se siente parte de la lucha contra la desinformación. Son vitales: nos alertan de qué está viralizando en redes como WhatsApp y, además, nos ayudan compartiendo las informaciones. Para parar un bulo necesitamos viralizar los desmentidos tanto como los propios bulos.

¿Cuáles los bulos más preocupantes en España actualmente?

Hay dos grandes corrientes que tienen que ver con intentar manipular las percepciones. Por un lado, la migración y los refugiados. Es algo muy problemático a nivel español y europeo: va a cambiar nuestra manera de percibir la Unión Europea y la política de fronteras, ya lo está haciendo, de hecho. Y el otro caso paradigmático de España son los de Cataluña: hemos visto bulos a un lado y al otro, intentado influir y arengar a una población que ya está muy polarizada.

¿Los bulos sobre migrantes se dan más entre ciudadanos con una ideología concreta?

Precisamente son preocupantes porque ya no están ligados a una sola ideología. Y lo más complicado, es mi sensación, es que hay redes organizadas detrás. Eso hace más complicado frenarlos, aunque estamos intentando coordinarnos con el resto de verificadores europeos. Bulos que saltan aquí a las dos horas están en otros países, hay un patrón.

¿Qué mentira ha resultado ser recurrente cuando les toca tirar de archivo en Maldita Hemeroteca?

El más recurrente con esto de la nueva política es el de “no pactaré con...”.

¿Y el principal bulo sobre su generación, los millennials?

Que somos unos vagos.

Nos falta mirada crítica. ¿Se debería enseñar a leer prensa en los colegios?

La Federación de Asociaciones de Periodistas propuso que se enseñe periodismo en las aulas, y no es mala iniciativa. Pero lo que hay que enseñar es verificación y cultura crítica. Y también a los padres, a los adultos a ser más críticos, no solo a los niños.

Se avecinan elecciones. ¿Nos vamos a poner las botas en los próximos meses con los bulos?

No me cabe duda. Este verano hemos detectado, y también lo notan los colegas europeos, un incremento de desinformación sobre migración en España. Y tiene que ver, en parte, con que las elecciones europeas están cerca.