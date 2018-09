Los niños podrán ver los toros gratis en Las Rozas

Las Rozas festeja este domingo el Día de la Familia regalando entradas de toros a los menores de 16 años: tres por la compra de cada boleto de adulto, que cuesta 15 euros. El Gobierno municipal, del PP, señala que la política de entradas corresponde a la empresa adjudicataria, pero la oposición lo critica. Los taurinos aprueban la iniciativa porque “fomenta la afición”. La medida ha reabierto el debate sobre la prohibición de la asistencia de niños a estos festejos, un extremo que rechazó la Asamblea de Madrid el pasado julio.

La corrida es parte de la programación de las fiestas de San Miguel, que se celebran esta semana. Patricia García Cruz, concejal de Contigo por Las Rozas, considera “preocupante” que los niños acudan a “estos espectáculos violentos” y espera una rectificación. Una portavoz del Gobierno municipal sostiene que su celebración no depende del Consistorio. “Los festejos taurinos salen a concurso y es la adjudicataria la que decide el precio y qué hace con las entradas. Se trata de una estrategia de la empresa porque la plaza (3.184 localidades) no se suele llenar”.



El Consistorio adjudicó por 318.000 euros (sin IVA) y un periodo de dos años la “organización, gestión y ejecución” de los festejos a Lances de futuro. La sociedad radicada en Sevilla tiene la obligación de realizar dos corridas y un concurso de recortes cada año. “Como promotores nos sentimos absolutamente legitimados. No hay nada que nos impida regalar entradas a menores, que irán acompañados de adultos que conocen el rito”, dice José María Garzón, gerente de la empresa, quien subraya que su intención no es aficionar a los jóvenes, si no que “conozcan por sí mismos un mundo que se distorsiona, tergiversa y manipula constantemente”.



El episodio de Las Rozas ha recuperado una polémica que lleva largo tiempo sobre la mesa. “La tauromaquia está considerada Patrimonio Histórico Cultural (desde 2013). Es una tradición milenaria que pasa de padres a hijos”, destaca Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de Madrid, que engloba a 70 entidades de la región. Laura Duarte, de Pacma, considera que “hay que alejar a los menores de estos festejos de la misma manera que los protegemos de películas y videojuegos con contenido violento”.



“Que un adulto acompañe al niño a una corrida puede ser negativo, porque lo toma como referente y eso le lleva a normalizar o justificar la violencia”, reconoce Anna Mulà, coordinadora de Infancia sin Violencia, un programa de la Fundación Franz Weber. Esta abogada recuerda que en febrero Naciones Unidas ya instó a España a prohibir la asistencia de menores en las plazas, pero que la competencia es autonómica. En este momento solo se lleva a cabo en cuatro comunidades: Cataluña y Canarias, donde están prohibidos todos los festejos, Baleares y Galicia (menores de 12 años).



El debate arribó en julio a la Asamblea. Podemos presentó una proposición para incorporar las recomendaciones de Naciones Unidas a la normativa regional, pero fue rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos.