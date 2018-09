Espadaler pide a Batet que “se sedimenten” las competencias catalanas

UNITS PER AVANÇAR

La crisis catalana se puede abordar sin necesidad de modificar la Constitución. Se trata de un postulado que en su día defendió la desaparecida Unió Democràtica y que ha sido recogido por su partido heredero, Units per Avançar. El secretario de esta formación y diputado en el Parlament, Ramon Espadaler, expuso ayer los detalles de esta propuesta a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en un intento de aportar más argumentos para el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y pidió que se “sedimenten” las competencias que tiene la Generalitat.

En el encuentro, en Madrid, Espadaler insistió en que su propuesta de solución parte del reconocimiento de Cataluña como “realidad nacional”, un aspecto que figura dentro de la Carta Magna pero que nunca se llegó a desarrollar tras la redacción de la norma. Se trata de una idea que ya ha defendido uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón.

Este reconocimiento, sostuvo Espadaler, implicaría avanzar en términos de autogobierno sin necesidad de ningún cambio constitucional, muy complicado con la actual aritmética en el Congreso. “Desde ese reconocimiento se derivan competencias propias para Cataluña [las actuales o algunas de nuevo cuño] y un nuevo modelo de financiación, que no tiene porque ser exclusivo”, dijo. “Apostamos por la solidaridad, pero, no menos, por una financiación justa, en función de las competencias que se asuman”, agregó el líder de Units per Avançar, que apuesta por un modelo de financiación justo basado en el federalismo cooperativo.

Según Espadaler, Batet se mostró receptiva a la propuesta y se comprometió a revisar el documento presentado por la formación. El diputado considera que aplicar su propuesta garantizaría un “autogobierno de calidad” y que estaría protegido de la coyuntura política. También pidió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que aporte soluciones a la situación actual en Cataluña desde los instrumentos legales existentes en el ordenamiento español.