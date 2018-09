El Govern se reunirá en el municipio de Puigdemont para rendir homenaje al 1 de octubre

La primera semana de octubre, el Gobierno catalán avanzará, del martes al lunes, su reunión semanal y cambiará su ubicación: se celebrará en Sant Julià de Ramis (Girona), el municipio de Carles Puigdemont, para rendir homenaje y recordar el referéndum del 1 de octubre. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado que podrían haber designado otra población, pero que se han decantado por ella por ser una de las poblaciones que congregó más "atención y tensión". Policías y guardias civiles cargaron contra ciudadanos que hacían cola para votar. La reunión del Govern se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Tras la celebración del Consell Executiu de este martes, Artadi ha explicado que espera que en motivo del primer aniversario del referéndum se celebren actos por todo el territorio que busquen poner en valor la acción reivindicativa de la ciudadanía. La portavoz ha subrayado que desea que la implicación del Govern en la celebración de la jornada no afecten negativamente a las relaciones con el Gobierno central. "No tiene por qué ser así", ha precisado. Con todo, Artadi ha insistido en reclamar a Pedro Sánchez que pase de las palabras a los hechos para buscar una solución política para Cataluña para que "no nos quedemos como estábamos". La portavoz se ha limitado a expresar su sorpresa por la reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos sin realizar especial énfasis en que debería cambiarse para que tenga cabida un referéndum.

El Govern y diversas entidades, principalmente la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, están preparando un exhaustivo calendario de actos para conmemorar el 1 de octubre. Artadi ha negado que estén alimentando un "otoño caliente", pero sí ha recordado que se van a celebrar de forma consecutiva multitud de primeros aniversarios: el de la concentración ante el Departamento de Economía que generó la detención de 15 personas y desencadenó la detención de los Jordis, el ingreso en prisión de estos, la primera entrada de los consejeros en prisión o la fecha de la proclamación de la república fallida. "Me limito a describirlos", ha afirmado.

La intención del Govern es permitir que todas las partes puedan manifestarse para preservar el derecho a la manifestación pese a que este domingo un grupo de defensa del castellano no pudo acceder a la plaza de Sant Jaume porque allí había concentrados miles de independentistas. La portavoz ha alegado que los Mossos, de común acuerdo con los convocantes, decidieron modificar el itinerario de esa marcha para preservar la seguridad pública. En ese sentido, ha afirmado que el Ejecutivo no pone objeciones a los independentistas acampados en la plaza de Sant Jaume. "Entiendo que es una competencia de la Guardia Urbana. No vamos a ser nosotros quienes pongamos límites a la libertad de expresión".