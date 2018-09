El Govern exigirá al Estado 7.607 millones de deuda en la Comisión Bilateral

La Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat, que se celebró el pasado 1 de agosto después de siete años de bloqueo, empieza a tener sus efectos. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, anunció que el próximo día 25 se reunirá la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Aragonès aseguró que, en esta nueva reunión bilateral, el Govern reclamará 7.607 millones de euros al Estado en concepto de deuda pendiente con Cataluña.

El vicepresidente del Govern anunció la fecha y los propósitos del nuevo encuentro en una comisión parlamentaria en la que debía explicar su decisión de no acudir a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiero. Aragonès defendió su posición, y aseguró que en este foro el Estado toma decisiones de forma “unilateral”, lo que, según su opinión, no resulta útil para Cataluña. En este sentido explicó el interés del Govern en participar en la Comisión Mixta, de carácter bilateral.

Aragonès explicó que en esta reunión el Govern reclamará la deuda pendiente que el Estado tiene con la Generalitat, que asciende, dijo, a 7.607 millones de euros, El también consejero de Economía ya había avanzado la cifra en julio pero ayer la detalló. 583 millones del total corresponderían a la financiación de los Mossos d’Esquadra entre 2010 y 2017; 759 millones a la disposición adicional de 2008; 2.951 millones por la deuda contraída en cumplimiento de esa disposición entre 2009 y 2013; y 2.871 millones por la aplicación de la ley de la dependencia. El resto corresponde a los 412 millones derivados del cambio en la recaudación del IVA llevado a cabo en 2017; 2,9 millones por la falta de financiación de los nuevos órganos judiciales y otros 28 millones por pagos pendientes de los fondos de cohesión sanitaria y de garantía agraria.

Ernest Maragall, ayer, en el Parlament. Massimiliano Minocri EL PAÍS

“Seguramente no llegaremos a pactos en todo pero esperamos que pueda haber acuerdos concretos”, admitió el vicepresidente. Aragonès aseguró que es conveniente avanzar en las reuniones bilaterales con el Gobierno, mientras que tildó de “colapso del sistema autonómico” el foro bilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF). En estas sesiones, a las que el Govern no acude, las comunidades no pueden forzar ningún acuerdo, según explicó Aragonès.

Paralelamente, el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, celebró ayer que la comisión bilateral pusiera fin a un “septenio negro” al no reunirse desde 2011. En una comparecencia ante la correspondiente comisión del Parlament, Maragall afirmó que en la sesión de agosto no hubo avances ni en la defensa de los derechos civiles, ni en la reivindicación del referéndum ni tampoco en traspasos de competencias. “La respuesta del Estado ha sido no en los primeros apartados y en tercero 'si pero ya veremos'”, sintetizó. Con todo, Maragall defendió la existencia de la Bilateral porque, dijo, la obligación del Govern es defender los derechos y los intereses de los catalanes. “Veo legítima la duda de si vale la pena pero es nuestra obligación acudir”, dijo. El calendario previsto es que seis subcomisiones se reúnan antes del 15 de diciembre.