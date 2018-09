El PSOE pide ya el voto en Andalucía

El PSOE ya pide el voto en Andalucía, a pesar de que las elecciones están fijadas para el próximo marzo puesto que aún no hay adelanto electoral que provoque el voto de los andaluces en las urnas este otoño. Pero ese adelanto es ya un hecho en boca de los dirigentes socialistas —no solo de la oposición—, y cada minuto que pasa dan más señales a la espera de que la presidenta, Susana Díaz, formalice el decreto para convocar las elecciones y adelantarlas a finales de noviembre o principios de diciembre.

Esta mañana ha roto la prudencia imperante la diputada y secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, María Márquez, que sin tapujos ha intentado hurtarle votantes a Izquierda Unida, que se presentará en una confluencia junto a Podemos: “Queremos lanzarle un mensaje a los votantes y simpatizantes de Izquierda Unida, para que no se sientan huérfanos y para que encuentren en el Partido Socialista la fuerza de izquierdas, progresista, que va a seguir reivindicando los derechos de la gente más necesitada de esta tierra, la gente que necesita de la Administración”.

A continuación, Márquez ha insistido sobre el hecho de que IU compite bajo la marca Adelante Andalucía: “Una izquierda que se autodenomina como verdadera, como auténtica, que ha dejado huérfanos a los votantes y simpatizantes de Izquierda Unida, es la primera vez que Izquierda Unida no se presenta en las elecciones en la historia de la democracia”.

Sobre el adelanto, la presidenta ha matizado esta mañana que convocará a las urnas “cuando ya sea imposible” que su Gobierno pueda seguir “tomando decisiones”. “Cuando no se pueda hacer todo lo que hay que hacer, habrá que convocar, pero no cuando crea [Albert] Rivera”, ha afirmado en una entrevista con Canal Sur. Ciudadanos, socio de investidura de los socialistas en esta comunidad, rompió el acuerdo con el PSOE la semana pasada por los “incumplimientos” del pacto de investidura, y avanzó que no apoyaría los Presupuestos para 2019.

Esta mañana Díaz ha subrayado que Andalucía “va a tener presupuesto para 2019, ahora o cuando pasen las elecciones”, y ha recalcado que será “expansivo”, además de haber quitado hierro al hecho de que las cuentas se aprueben “tres meses ante o tres después”.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, avanzó este lunes al conjugar en tiempo futuro —y no presente—: “Me dirigiré también a los votantes de Izquierda Unida para que entiendan que en el PSOE tienen una fuerza con ganas de seguir trabajando por esta tierra y por el Estado de bienestar”. “Hasta que lleguen las elecciones, Díaz va a seguir trabajando”, remató Cornejo, senador socialista.