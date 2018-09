Focus presenta temporada y alerta del daño que puede hacer al sector teatral otro ‘otoño caliente’

El grupo Focus ha presentado este mediodía su nueva temporada y lo ha hecho en un ambiente de la profesión crispado por la dimisión de Lluís Pasqual al frente del Teatre Lliure y por la inquietud de que se viva otro otoño caliente en Cataluña y el perjuicio que ello podría suponer para el sector teatral. En un acto con nutrida presencia de actores, directores y dramaturgos, el presidente de Focus, Daniel Martínez, ha explicado que los teatros barceloneses del grupo (Romea, Goya, Villarroel y Condal) perdieron la temporada pasada 24.000 espectadores. “Fue una temporada muy complicada, aún duele pensar en el descalabro de los tres primeros meses, las cosas mejoraron luego, pero no pudimos recuperarnos del todo”, ha dicho.

Martínez ha expresado la preocupación del sector por la incertidumbre política y la posible agitación en la calle. “El teatro es una opción de ocio muy sensible a las situaciones anímicas de los ciudadanos. El año pasado esa situación anímica fue muy complicada. Quizá el referéndum que habría que hacer es ‘¿cómo está la ciudadanía?’, para realizar nosotros entonces nuestras propuestas, y lo mismo los cines. Nosotros no somos más que el reflejo de la situación en la que se encuentra la ciudadanía. Yo no sé si se llegará este año a situaciones como las del año pasado, no lo deseo, ni creo que lo desee nadie, y si no lo desea nadie entonces, confío, no se ha de producir”.

Martínez ha expuesto los datos de la temporada pasada de Focus: 11 producciones propias, 4 coproducciones, 41 espectáculos presentados en los cuatro teatros barceloneses del grupo, 1.214 funciones, una oferta de 591.000 butacas, un total de espectadores de 331.268, y 6.170.000 euros de ganancias. La temporada que arranca ahora, centrada en la producción propia y en perseverar en las líneas programáticas propias de cada uno de los teatros, además de en la excelencia artística, consta de 49 espectáculos, 10 producciones nuevas y 5 coproducciones, 12,5 millones de euros de presupuesto en programación, y unos equipos que suman casi 400 personas en total.

En el Romea destaca Casa de nines, segona part, revisitación de la obra de Ibsen por Lucas Hnath con dirección de Sílvia Munt y Emma Vilarasau (Nina) y Ramón Madaula como intérpretes.

Daniel Martínez ha expresado preocupación por varios factores, entre ellos el que, en su opinión, hay una tendencia a la banalización de contenidos, una dictadura del tiempo, y problemas con la libertad de expresión que achacó especialmente a la autocensura.

Con respecto a la polémica dimisión de Pasqual al frente del Lliure, la ha considerado “un signo de los tiempos en su aspecto más negativo”. Le ha parecido que la crisis ha tenido “un decurso extraño y un desenlace sucio y ofensivo para todos aquellos que aplaudimos el gran trabajo de los artistas, y uno de ellos es sin duda Lluís Pasqual ”.

Martínez ha reflexionado que hoy “una sola voz puede crear sensación de multitudes” y ha hecho autocrítica al considerar que el teatro se implica menos en las cuestiones contemporáneas que, por ejemplo, la literatura.

La temporada de Focus consta de grandes nombres y de numerosas propuestas interesantes, además de la recuperación de varios espectáculos de éxito. Las programaciones de cada teatro las han presentado sus directores, con la excepción del Romea, Carles Canut, que, ha señalado Martínez, “lucha a brazo partido con su enfermedad” (un cáncer). En el Romea, que abre temporada con la reposición de E.V.A., la comedia de las T de Teatre dirigidas por Julio Manrique (y que celebra 100 funciones el 13 de septiembre), destaca, aunque no llegará hasta final de temporada, Casa de nines, segona part, revisitación de la obra de Ibsen por Lucas Hnath con dirección de Sílvia Munt y Emma Vilarasau (Nina) y Ramón Madaula como intérpretes. Subirán al escenario del Romea otros grandes actores como José Sacristán (Señora de rojo sobre fondo gris, de Delibes, en marzo), Gabino Diego (El desguace de las musas, por la Zaranda, marzo), o Jordi Bosch (La partida d’escacs, de Stefan Zweig, por Iván Morales, mayo). A señalar también el regreso de Adossats (la exitosa comedia de Madaula, con él mismo, Bosch y Canut en el reparto), L’omissió de la familia Coleman, versión catalana de la célebre obra de Claudio Tolcachir dirigida por el mismo autor, o la Fedra de Lolita Flores que se estrenó en el festival de Mérida.

El teatro Goya, que dirige Josep Maria Pou y cumple diez años de su actual etapa, apuesta por solo cuatro grandes espectáculos: Shirley Valentine, el clásico de Willy Russell, que abre temporada e interpreta Mercè Aránega, Escape Room, obra de Joel Joan y Hèctor Claramunt que ambos dirigen y Joan también interpreta, L’últim acte una inmersión en Chéjov a través de textos diversos y con Francesc Orella y Nina bajo la dirección de Carles Alfaro, y Todas las noches de un día, de Alberto Conejero, con Carmelo Gómez y Ana Torrent.

En la Villarroel, L’habitació del costat, de Sarah Ruhl, trata sobre el inventor del vibrador eléctrico para curar disfunciones sexuales y neurosis femeninas en los EE UU victorianos, con Pol López y dirección de Julio Manrique

En la Villarroel, que dirige Tania Brenlle, vuelve para abrir La calavera de Connemara, con Pol López, se traen el Othello de fake news de Les Antonietes que triunfó en La Seca, se estrena L’habitació del costat, de Sarah Ruhl, sobre el inventor del vibrador eléctrico (!) para curar disfunciones sexuales y neurosis femeninas en los EE UU victorianos, con, de nuevo Pol López, y dirección de Manrique, y también La dansa de la venjança, de Jordi Casanovas, con Laia Marull y Pablo Derqui (dirección de Pere Riera). Además, La zanja, de Titzina, sobre el encuentro de Pizarro y Atahualpa y con ecos del Perú actual, y el regreso de Les noies de Mossbank Road, el canto a la amistad dirigido por Munt con Clara Segura, Cristina Genebat y Marta Marco.

En el Condal, con el proyecto Onyric, su director Daniel Anglès, propone un emocionante musical sobre la familia ganador de 5 Tonys en su montaje original, Fin Home, que dirige él mismo, con 17 artistas en escena; el musical de cámara 24 hores de la vida d’una dona, basado en Stefan Zweig, con Sílvia Marsó, y Les dames del Perpetu Socors, sobre un grupo de alumnas de un colegio católico escocés que viajan a la ciudad y se desmadran. También, conciertos de Kerry Ellis, Nigel Planner y Broadway a capella, además del regreso del Mag Lari.

Focus ofrecerá el Ben-Hur estrenado en Mérida en el Teatro Coliseum en febrero. El Moby Dick de Pou y Andrés Lima hará gira (en Madrid, La Latina, del 25 de enero al 17 de febrero) y el Calígula de Derqui recalará en el María Guerrero (4 al 30 de diciembre).