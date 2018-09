En el ámbito político europeo, una de les principales noticias de este verano ha sido la reanudación de las negociaciones entre Serbia y Kosovo para “normalizar” sus relaciones, una condición sine qua non para su ingreso en la Unión Europea. En este contexto ha circulado el rumor de que el presidente de Kosovo —el antiguo guerrillero Hashim Thaçi— sería favorable a una “corrección fronteriza” para zanjar el asunto: Kosovo cedería a Serbia el irredento norte de Kosovo, donde se concentra la mayoría de serbios del país, y a cambio recibiría el valle de Preševo, en el confín sur de Serbia, donde residen mayoritariamente albaneses.

La Comisión Europea guarda un elocuente silencio: a preguntas de la revista kosovar Gazeta Express la portavoz de Federica Mogherini, Maja Kocijan, se limitó a decir en su día que “son las partes las que deben definir el terreno de entendimiento para un acuerdo”. El 20 de julio, el embajador de EE UU en Priština —otrora garante de la integridad territorial de Kosovo— encendió todas las alarmas al declarar que no iba a pronunciarse sobre cuáles podrían ser los elementos de una entente. Según Greg Delawie, los políticos kosovares son “plenamente capaces de tomar ellos mismos sus decisiones”. Gazeta Express no descarta que Putin y Trump hablaran del caso en su encuentro de Helsinki y dieran luz verde a la corrección fronteriza.

Las reacciones no se han hecho esperar. En julio, el primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, no se anduvo con rodeos al sentenciar que cualquier partición de Kosovo conduciría “a la guerra”. Ahora los partidos de la oposición de Kosovo solicitan una reunión urgente del Parlamento para debatir una resolución para garantizar la integridad territorial del país y denunciar las negociaciones lideradas por Thaçi.

Si en Kosovo están preocupados, todavía lo están más en la vecina Macedonia, donde la “corrección fronteriza” kosovar podría desencadenar un efecto dominó que acabaría desmembrando al país: los territorios de mayoría albanesa acabarían integrándose en Albania, y ya nada impediría la reunión de todos los albaneses —de Albania, Kosovo y Macedonia— en un solo estado: la Gran Albania. Más allá de Macedonia, la verdad es que se abriría una caja de Pandora a gran escala. Los dirigentes de la Republika Srpska tendrían un aliciente para abandonar Bosnia y Herzegovina e integrarse en Serbia, lo cual estimularía a los croatas bosnios a buscar su reunificación con Croacia. Viktor Orbán tendría un excelente argumento para solicitar cien años después la revisión del Tratado de Trianón y hacerse con los territorios de mayoría húngara de las vecinas Eslovaquia y Rumanía. Y al canciller austríaco Sebastian Kurz se le podría ocurrir que, después de un siglo bajo soberanía italiana el Tirol del Sur, debe reintegrarse a Austria.

Técnicamente, lo que podría suceder en Kosovo tiene un aire de familia con el fenómeno conocido como “secesión recursiva”. Supongamos que el territorio A se separa del territorio B pero dentro de A existe un territorio C que desearía permanecer en B. ¿Este territorio C tendría derecho a separarse de A para volver a B? La partición de Irlanda no deja de ser una ilustración (imperfecta) del fenómeno: cuando los irlandeses decidieron irse del Reino Unido los norirlandeses optaron por permanecer en él. El fenómeno también se ha discutido en casos concretos de secesión como el de Quebec: ¿qué pasaría con Montreal o los territorios aborígenes del norte de Quebec si la provincia decidiera separase del Canadá? ¿Podrían optar a una “corrección fronteriza” para permanecer dentro de la federación canadiense? En el caso de Flandes el fantasma de la partición frena de algún modo las ansias secesionistas: si Flandes decidiera irse de Bélgica es probable que Bruselas optara por quedarse y una Flandes sin Bruselas no sería lo que los secesionistas flamencos imaginan.

Inevitablemente, la reflexión nos conduce a terrenos más cercanos. Viendo el empeño que algunos aprendices de chetnik han puesto en retirar lazos amarillos, el independentismo catalán debería calibrar muy seriamente el riesgo de partición de una Cataluña independiente. Aznar dijo que antes de romperse España se rompería Cataluña. En realidad, el orden podría ser inverso: si llega el famoso momentum España podría romperse (otros estados se han roto antes), pero acto seguido podría romperse también Cataluña, si nuestros orangistas se atrincheran en sus feudos tabarneses con el apoyo indisimulado del Ejército español y Torra —o quien sea el Thaçi catalán— se ve llevado a pactar “correcciones fronterizas” con su homólogo español para asegurar el (re)ingreso de Cataluña en la Unión Europea.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Intepretación de la UAB.