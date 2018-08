Septiembre, mes de Rita Hayworth en la Filmoteca

Un guante y una bofetada —sin olvidar aquello de que “si fuera un rancho me llamaría Tierra de nadie”— la convirtieron en mito erótico y prototipo de femme fatale. Ella era Rita Hayworth y la película, claro, Gilda. Se cumplen este octubre cien años del nacimiento de la gran estrella de Hollywood de los años cuarenta y la Filmoteca de la Generalitat ha decidido recordarla en su programación, convirtiendo septiembre en el mes de Rita Hayworth.

El ciclo que se le dedica consta de una docena de películas, entre ellas, como no podía ser de otra manera, Gilda (1946), de Charles Vidor, con Glenn Ford como pareja de bofetadas y aquel estriptis de guante inolvidable al son de Put the blame en Mame. Por la pantalla de la Filmoteca desfilaran Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, Pal Joey, de George Sidney, y por supuesto La dama de Shangai, en la que su entonces marido y director Orson Welles le cortó la famosa melena pelirroja y le tiñó el cabello de rubio, además de matarla y dejarla tirada en el suelo en la escena del laberinto de espejos ("¡Mike, vuelve, no quiero morir!").

Rita Hayworth, "la diosa del amor", nació el 17 de octubre de 1918 en Nueva York como Margarita Carmen Cansino, hija de un bailarín sevillano que abusó de ella y la explotó como danzarina presentándola como su pareja. Murió en su ciudad en 1987.