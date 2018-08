El cine coreano exhibe su fortaleza en Madrid

La undécima edición del Festival de Cine Coreano comienza mañana en el Palacio de la Prensa de Madrid (plaza de Callao, 4) con un cartel formado por seis películas que se exhibirán en distintos horarios hasta el próximo 2 de septiembre a un precio de cuatro euros por sesión. A cambio de 10 euros, los aficionados tienen a su alcance un abono para tres proyecciones.

El evento, organizado por la Embajada de Corea en colaboración con la Filmoteca Española y la Korean Film Council, pretende dar visibilidad a una industria estratégica para el país asiático que en los últimos años ha ganado visibilidad en certámenes internacionales.

The Vanished (2018), la cinta que mañana inaugura el festival a las 20.00 es la más taquillera de este año en Corea. Su director, Lee Chang-hee, es uno de los creadores más destacados del género.

Este año, el festival se divide en tres secciones: Thrillers, Éxitos de Taquilla y Las dos Coreas y ofrecerá los largometrajes: Hide and Seek (2013), Asesinos (2015), Tren a Busan (2016), Lazos de guerra (2004) y On the Pitch (2010). Tanto Asesinos como Tren a Busan fueron dos éxitos de público en sus años de estreno. La segunda es una referencia para los amantes de las películas de zombis, se alzó con los premios a mejor director y mejores efectos visuales del Festival de Sitges. Está considerada como el mayor fenómeno cinematográfico de Corea del Sur.

Las entradas están disponibles en la taquilla del cine o en las plataformas online de venta y en la web super8.es/festival-cine-coreano