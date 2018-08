El pueblo que organiza el ‘boloencierro’ estudia obligar a usar casco

El Ayuntamiento de Mataelpino, al norte de Madrid, ha informado este lunes de que está estudiando obligar a usar casco en los boloencierros —encierros que en lugar de usar toros se emplean bolas gigantes de poliespán—, después de que un hombre de 29 años haya resultado herido de gravedad tras ser aplastado por dicha bola. "Se viene barajando desde otras ediciones", ha declarado el alcalde de la localidad, Javier de los Nietos, que ha añadido que, de momento, se desconoce "hasta que punto se puede controlar para que sea obligatorio".

El Consistorio ha comunicado que ya ha hablado con varias empresas para que patrocinen el uso del casco, según ha adelantado este lunes El Mundo. "No hay nada confirmado. No hay nada cerrado, cualquier empresa que quiera asumirlo será bienvenida. Se está negociando desde la asociación de voluntarios y, hasta el año que viene, no se sabrá", ha comentado De los Nietos.

El regidor ha apuntado que una de las propuestas podría ser la de alquilar cascos, especialmente para los participantes que no sean vecinos del pueblo y no conozcan la medida, con el objetivo de que no se queden sin participar. "Hay que valorar si realmente se puede controlar el acceso con casco u organizarlo para la gente que viene de fuera pueda alquilar casco", ha expresado el alcalde.

El Consistorio ha puntualizado que esta edición el Gobierno municipal tomó medidas de seguridad para reducir los posibles accidentes, como indicar las salidas de emergencia y el trayecto del recorrido, y que el herido "no siguió las indicación, no miró a la bola y no estuvo atento al encierro". Según De los Nietos, el joven se detuvo en la zona de riesgo "para que la bola estuviera más cerca" de él. Los efectivos del SUMMA 112 que le atendieron informaron de que sufría un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que lo intubó y lo trasladó en helicóptero hasta el Hospital de La Paz, donde permanece ingresado.