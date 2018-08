Flamencos, cigüeñas y artistas electrónicos en el festival Eufònic

Por séptimo año, las rompedoras propuestas del festival de artes sonoras y visuales Eufònic vuelven a alterar el ritmo sosegado de las Tierras del Ebro y a insuflar nueva vida en sus principales enclaves históricos. Es el caso del castillo templario de Miravet, que anoche acogió el estreno del nuevo disco de Balago, El demà, y de la Capilla de Santa Victoria de Vinaròs, donde el sábado se presentó la nueva obra del pianista experimental Xavi Lloses, Els benaurats.

Las actuaciones suelen ser el plato fuerte del festival, creado y dirigido por Vicent Fibla, que se celebra hasta el 2 de septiembre. Sin embargo, este año despiertan una especial expectativa las instalaciones artísticas seleccionadas por Arnau Horta. En el Museo Lo Pati de Amposta, se presenta Slicing a torus, una obra sonora inédita de Mark Fell compuesta a partir de un algoritmo relacionado con la geometría tridimensional. La obra, que se apropia del espacio a través de ocho altavoces, plantea un diálogo con la espectacular Face to Face II de Anthony McCall, una instalación visual propiedad de la Colección BEEP de Arte Electrónico, que genera esculturas de luz sólida en el espacio. “Se trata de dos obras completamente independientes que se presentan simultáneamente en el mismo espacio y lo activan de forma distinta, si bien establecen una relación basada en una premisa común: invitar el público a explorar un fenómeno sonoro a través del cuerpo”, explica Horta, destacando que estas dos instalaciones se podrán visitar hasta el 16 de septiembre.

La iglesia del castillo de Ulldecona, otro espacio especialmente singular y carismático, acoge A Room Listening to Itself, del canadiense Adam Basanta, que a través del feedback de un sistema formado por micrófonos y altavoces hace audible la relación entre los elementos de la obra y el espacio arquitectónico que ocupa. “Como sugiere el título de la pieza, la iglesia del castillo no deja de escucharse a sí misma, desencadenando una suerte de meditación sonora. Caminando entre micrófonos y altavoces los visitantes modifican sutilmente el grado de resonancia del espacio y otros aspectos acústicos, convirtiéndose en parte integrante de la obra”, apunta Horta, que completa su programa en el Museo de Tortosa con Aresta, una coreografía lumínica y sonora de Marc Vilanova, creada a partir de ocho saxos autónomos.

Eufònic en números 50 propuestas 100 artistas de diez nacionalidades diferentes 48% de presencia femenina 20 espacios 6 poblaciones 4 instalaciones artísticas 6 talleres 15 ponentes Festival 23 agosto - 2 septiembre Eclosión musical en la Ràpita: 30 agosto - 2 septiembre

Fiel a la voluntad del festival de explorar los vínculos entre naturaleza, paisaje, sonido y artes electrónicas, también en esta edición hay propuestas y experiencias imposibles de plantear en otros espacios. Es el caso del paseo sonoro por el Delta propuesto por OVERture, las audioguías interactivas del artista Carlos Álvarez en La Ràpita y la performance en realidad virtual de Martina Ampuero. Especialmente atractiva también la propuesta de Tim Cowlishaw & Jakub Fiala, tecnólogos creativos e investigadores de la BBC, que a través de una aplicación involucra al público en la creación de un collage sonoro, integrado por las grabaciones personales de la experiencia del festival. Eufònic llegará a su punto álgido el día 30 con la denominada Eclosión musical en San Carles de la Ràpita, que arrancará con el espectáculo audiovisual del artista digital Maotik y el compositor argentino Melmann. Betacam cerrará un festival donde destaca la presencia femenina con artistas como la jovencísima D’Valentina de Santander, la magnética Marion Harper o Äadrik Synth, fundadora y programadora del Bajafondo Club, uno de los nuevos y mejores clubes de Barcelona.